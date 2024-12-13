Creador de Vídeos de Historias de Exalumnos: Crea Vídeos Impactantes

Convierte fácilmente guiones en vídeos testimoniales de exalumnos convincentes con generación de voz en off poderosa.

501/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de reclutamiento estudiantil de 90 segundos dirigido a estudiantes de secundaria interesados en un programa académico específico. Este vídeo debe presentar a un exalumno exitoso explicando los beneficios del programa y las salidas profesionales. Adopta un estilo visual moderno y atractivo con un presentador virtual amigable. Aprovecha los avatares de AI de HeyGen para crear un embajador de marca consistente y accesible para tu institución, utilizando eficazmente la creación de vídeos AI para el alcance.
Prompt de Ejemplo 2
Para posibles donantes y miembros del consejo universitario, crea un vídeo de 2 minutos recopilando vídeos testimoniales auténticos de exalumnos, enfatizando estratégicamente el profundo impacto de sus contribuciones. La presentación visual debe ser pulida y sincera, incorporando diversas imágenes de apoyo para realzar los mensajes conmovedores. Para asegurar la accesibilidad global de estas poderosas narrativas y ampliar su alcance, implementa subtítulos completos utilizando las capacidades de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un vídeo dinámico de 45 segundos celebrando una nueva iniciativa de exalumnos, dirigido a jóvenes exalumnos y seguidores en redes sociales. El estilo visual y de audio debe ser animado y enérgico, utilizando cortes rápidos y gráficos vibrantes adecuados para varias plataformas. Ensambla rápidamente este contenido atractivo utilizando las Plantillas y escenas de HeyGen, acelerando la creación de plantillas de vídeo de exalumnos atractivas para compartir rápidamente en redes sociales.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Historias de Exalumnos

Crea vídeos testimoniales de exalumnos convincentes sin esfuerzo usando AI, desde el guion hasta contenido compartible, perfecto para el reclutamiento estudiantil y la participación.

1
Step 1
Elige una Plantilla
Comienza seleccionando una "plantilla de vídeo de exalumnos" de nuestra diversa biblioteca para proporcionar una base sólida para tu historia. Esto aprovecha la función de Plantillas y escenas de HeyGen para un inicio rápido.
2
Step 2
Pega Tu Guion
Introduce las historias o testimonios escritos de tus exalumnos. Nuestra plataforma de "creación de vídeos AI" transformará tu texto en contenido de vídeo atractivo utilizando la capacidad avanzada de Texto a vídeo de HeyGen.
3
Step 3
Aplica Tu Marca
Asegúrate de que los vídeos de historias de exalumnos reflejen la identidad de tu institución. Personaliza tu vídeo con logos, colores y fuentes usando los controles de Marca de HeyGen (logo, colores) para un aspecto profesional y consistente.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Una vez que tu vídeo testimonial de exalumnos impactante esté completo, descárgalo fácilmente en varios formatos. Utiliza el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen para preparar tu vídeo para "compartir en redes sociales" o incrustarlo en tu sitio web.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crear Narrativas Inspiradoras de Exalumnos

.

Elabora vídeos motivacionales con exalumnos para inspirar a los estudiantes actuales y futuros reclutas con historias de éxito del mundo real.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo facilita HeyGen la creación de vídeos AI a partir de un guion para historias de exalumnos?

HeyGen permite a los usuarios transformar texto a vídeo desde un guion, generando contenido atractivo para vídeos testimoniales de exalumnos. Nuestra plataforma aprovecha la avanzada AI para convertir narrativas escritas en historias visuales convincentes, completas con avatares AI y generación de voz en off.

¿Puedo personalizar la marca y los elementos visuales de mis vídeos de exalumnos usando HeyGen?

Sí, HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote incorporar el logo de tu institución y paletas de colores específicas en tus vídeos de exalumnos. Nuestra biblioteca de medios y herramientas de edición fáciles también soportan elementos visuales personalizados, asegurando que los testimonios auténticos reflejen la identidad de tu marca.

¿Qué hace de HeyGen un creador de vídeos de historias de exalumnos efectivo para la producción eficiente de contenido?

HeyGen ofrece una solución de generación de vídeos de extremo a extremo, agilizando la creación de historias de exalumnos. Con características como plantillas de vídeo de exalumnos y subtítulos/captions automáticos, puedes producir rápidamente vídeos de alta calidad y exportarlos y compartirlos en varias plataformas.

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos testimoniales de exalumnos atractivos para compartir en redes sociales?

HeyGen simplifica la creación de vídeos testimoniales de exalumnos atractivos optimizados para compartir en redes sociales. Utiliza nuestras herramientas de edición fáciles y el cambio de tamaño de relación de aspecto para asegurar que tus vídeos estén perfectamente formateados para cualquier plataforma, maximizando el alcance y la participación para el reclutamiento estudiantil o actualizaciones comunitarias.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo