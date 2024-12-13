Generador de Vídeos de Relaciones con Exalumnos: Crea Vídeos Atractivos Rápidamente

Transforma historias de éxito de exalumnos en vídeos cautivadores con nuestra intuitiva función de Texto a vídeo, aumentando el compromiso sin esfuerzo.

470/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Genera un mensaje de bienvenida personalizado de 45 segundos para estudiantes recién graduados, destinado a fomentar el compromiso inmediato de los exalumnos. Utiliza los avatares de AI de HeyGen para ofrecer un saludo cálido y amistoso, enfatizando la creación de vídeos personalizados para cada nuevo exalumno. El estilo visual debe ser acogedor, con iluminación suave y una sutil marca universitaria, complementado por una melodía de fondo suave y optimista.
Prompt de Ejemplo 2
Produce una pieza dinámica de generador de vídeos de relaciones con exalumnos de 1.5 minutos para todos los exalumnos, promoviendo un próximo evento de reunión o destacando actividades recientes de la comunidad. Aprovecha las Plantillas y escenas de HeyGen para crear una narrativa enérgica y atractiva, incorporando cortes rápidos de imágenes de eventos pasados y testimonios, encarnando una narración digital efectiva. El audio debe ser animado y celebratorio, alentando la participación y conexión.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un informe de impacto convincente de 2 minutos para donantes y exalumnos comprometidos, articulando los resultados tangibles de sus contribuciones. Este proyecto de Generador de Vídeos AI debe priorizar una estética sincera y visualmente limpia, utilizando la generación de Voz en off de HeyGen para una narración clara y autoritaria. Mantén un control de marca fuerte a lo largo del vídeo, presentando gráficos sutiles y visualizaciones de datos impactantes sobre una partitura musical suave y reflexiva para transmitir gratitud y visión futura.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Relaciones con Exalumnos

Crea historias de exalumnos convincentes y vídeos de compromiso sin esfuerzo con AI. Genera contenido personalizado para celebrar el éxito y conectar tu comunidad.

1
Step 1
Crea Tu Historia de Exalumnos
Comienza pegando tu guion o esquema para historias de éxito de exalumnos en el editor, aprovechando la función de Texto a vídeo de HeyGen para transformar texto en contenido de vídeo atractivo.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar AI
Mejora el compromiso eligiendo entre una diversa gama de avatares AI de HeyGen para narrar tu mensaje, haciendo que tu vídeo de exalumnos sea dinámico y visualmente atractivo.
3
Step 3
Aplica Tu Branding
Asegura la consistencia de la marca utilizando los controles de Branding de HeyGen (logotipo, colores) para incorporar logotipos, colores y fuentes personalizados, reforzando la identidad de tu institución a lo largo del vídeo.
4
Step 4
Exporta y Compromete
Genera tu vídeo pulido, optimizado para varias plataformas utilizando el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen, luego compártelo sin esfuerzo para fomentar un mayor compromiso de exalumnos.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Inspirar a Través de Narrativas de Exalumnos

.

Desarrolla vídeos motivacionales con exalumnos influyentes, inspirando efectivamente a los estudiantes actuales y fomentando el apoyo filantrópico.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de relaciones con exalumnos?

HeyGen aprovecha su avanzado Generador de Vídeos AI para transformar tus guiones en contenido atractivo, perfecto para el compromiso de exalumnos. Con avatares AI y tecnología de texto a vídeo, puedes producir rápidamente contenido convincente de generador de vídeos de relaciones con exalumnos.

¿HeyGen admite la personalización y el branding personalizado para vídeos de exalumnos?

Absolutamente, HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote incorporar logotipos personalizados y colores de marca en tus vídeos personalizados. Esto asegura que cada proyecto de creador de vídeos de logros de exalumnos refleje la identidad única de tu institución para una narración digital efectiva.

¿Cuáles son las capacidades principales de HeyGen para transformar texto en vídeo?

HeyGen se destaca en Texto a vídeo desde guion, permitiéndote generar vídeos dinámicos directamente desde tu contenido escrito. Nuestra plataforma integra generación avanzada de voz en off y tecnología de avatares AI, proporcionando una solución de Generación de Vídeos de Extremo a Extremo para cualquier guion.

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear rápidamente historias de éxito de exalumnos atractivas?

Con HeyGen, puedes producir rápidamente historias de éxito de exalumnos cautivadoras utilizando una variedad de plantillas y escenas. Nuestro Creador de Vídeos Destacados AI convierte eficientemente tus narrativas en vídeos profesionales para redes sociales, perfectos para celebrar logros y aumentar el compromiso.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo