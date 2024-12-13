Descubre el mejor creador de vídeos alternativo para tus necesidades

Empodera a los equipos de marketing para producir vídeos profesionales sin esfuerzo, aprovechando la capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen.

Crea un vídeo introductorio convincente de 45 segundos para propietarios de pequeñas empresas y equipos de marketing que buscan un creador de vídeos alternativo, presentando un estilo visual elegante y profesional. El vídeo debe contar con una voz en off segura, entregada por un avatar de IA realista, demostrando lo fácil que es producir contenido de marketing profesional sin software complejo.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un anuncio energético de 30 segundos para redes sociales dirigido a creadores de contenido e influencers, mostrando cómo pueden producir rápidamente vídeos cautivadores para redes sociales. Emplea un estilo visual vibrante y consciente de las tendencias, combinado con música animada y una voz en off clara y concisa generada directamente a partir de un guion utilizando la capacidad de texto a vídeo desde guion.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo instructivo pulido de 60 segundos dirigido a formadores corporativos y desarrolladores de e-learning, demostrando la creación de vídeos profesionales. El estilo visual debe ser informativo y estructurado, complementado por una voz en off calmante y autoritaria generada usando la generación de voz en off de HeyGen, haciendo uso de plantillas y escenas personalizadas para un aspecto consistente.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un vídeo explicativo útil de 50 segundos para educadores y creadores de cursos en línea, destacando la simplicidad de la edición de vídeo con herramientas de edición de vídeo de IA. Este vídeo debe adoptar un estilo visual claro e ilustrativo con una voz en off amigable y articulada, e incluir crucialmente subtítulos/captions generados automáticamente para mejorar la accesibilidad para todos los estudiantes.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo funciona el creador de vídeos alternativo

Descubre un flujo de trabajo optimizado para crear vídeos atractivos, desde el guion hasta impresionantes visuales, con nuestras herramientas inteligentes de IA.

1
Step 1
Crea tu vídeo desde el guion
Transforma tu contenido escrito en un vídeo atractivo sin esfuerzo. Nuestra capacidad de texto a vídeo desde guion te permite generar instantáneamente escenas y narración, haciendo la creación de vídeos más rápida que nunca.
2
Step 2
Selecciona un avatar de IA
Mejora el profesionalismo y la relación de tu vídeo eligiendo de una diversa biblioteca de avatares de IA. Estos presentadores digitales dan vida a tu mensaje con expresiones y voces realistas.
3
Step 3
Aplica branding y estilo
Mantén la consistencia de la marca en todos tus vídeos. Aplica fácilmente tus controles de branding únicos (logo, colores), personaliza fuentes e integra música de fondo para crear un producto final pulido y acorde a la marca.
4
Step 4
Exporta para cualquier plataforma
Finaliza tu creación y exporta tu vídeo en varios formatos y redimensionamiento de relación de aspecto para adaptarse a cualquier plataforma de redes sociales o presentación profesional, asegurando una experiencia de visualización óptima.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Formación y aprendizaje mejorados

.

Mejora el compromiso de los estudiantes y la retención del conocimiento con vídeos de formación dinámicos generados por IA, simplificando temas complejos.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mi producción creativa de vídeos?

HeyGen te permite crear vídeos profesionales utilizando avanzados avatares de IA y una fluida conversión de texto a vídeo con IA, transformando tus guiones en contenido visual dinámico. Este creador de vídeos alternativo optimiza tu flujo de trabajo, permitiendo una narración imaginativa sin edición de vídeo compleja.

¿Qué características hacen de HeyGen un creador de vídeos eficiente para equipos de marketing?

HeyGen ofrece edición intuitiva de arrastrar y soltar y una amplia gama de plantillas personalizadas, lo que lo convierte en un creador de vídeos ideal para que los equipos de marketing produzcan contenido atractivo rápidamente. Su interfaz fácil de usar simplifica la edición de vídeos, permitiendo centrarse en campañas estratégicas.

¿HeyGen proporciona herramientas para efectos avanzados de edición de vídeo?

Sí, las herramientas de edición de vídeo de IA de HeyGen incluyen funcionalidades para generar subtítulos automáticamente y eliminar fondos con facilidad, mejorando la calidad profesional de tus vídeos. Esto permite toques sofisticados de postproducción sin requerir una amplia experiencia técnica.

¿Puede HeyGen ayudarme a crear vídeos atractivos para redes sociales rápidamente?

Absolutamente. Como editor de vídeo versátil, HeyGen proporciona una rica biblioteca de metraje de archivo y plantillas personalizables, perfectas para crear vídeos atractivos para redes sociales en minutos. Puedes adaptar fácilmente el contenido para varias plataformas, asegurando que tu mensaje llegue a una audiencia más amplia.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo