Crea un emocionante vídeo de 45 segundos destacando un viaje, diseñado para jóvenes viajeros y aspirantes a vloggers, capturando la vibrante energía de un trayecto en el aeropuerto desde el check-in hasta el despegue. Emplea un estilo visualmente rico y animado, incorporando animaciones dinámicas para transiciones fluidas. Aprovecha la amplia biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para mejorar la narrativa visual y producir una pieza atractiva utilizando este creador de vídeos de aeropuerto.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un elegante vídeo promocional de 30 segundos, dirigido a viajeros de negocios y a la gestión aeroportuaria, mostrando un nuevo servicio de sala VIP en el aeropuerto. Esta pieza profesional e informativa debe presentar una estética pulida con visuales nítidos y una voz en off clara. Utiliza los avatares de AI de HeyGen como presentador virtual e implementa controles de marca robustos para mantener una identidad corporativa consistente a lo largo del vídeo de alta calidad.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de orientación aeroportuaria claro y tranquilo de 60 segundos, perfecto para pasajeros primerizos o internacionales, guiándolos a través de los procedimientos de seguridad y la navegación por las puertas. Esta pieza instructiva requiere un estilo visual fácil de seguir con texto de apoyo en pantalla. Genera el contenido principal de manera eficiente utilizando la función de texto a vídeo de HeyGen desde el guion y asegura la accesibilidad completa incluyendo subtítulos automáticos de una plantilla de vídeo adecuada.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un inspirador vídeo cinematográfico de 45 segundos ilustrando una ruta y viaje internacional épico, dirigido a viajeros aventureros y agencias de viajes. El estilo visual y de audio debe evocar un gran sentido de exploración y maravilla, animando a los espectadores a personalizar sus propios sueños de viaje. Aprovecha las versátiles plantillas y escenas de HeyGen para una creación rápida y asegura una distribución óptima a través de varias plataformas con el cambio de tamaño y exportación de la relación de aspecto.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Aeropuerto

Produce rápidamente vídeos profesionales de aeropuerto con herramientas potenciadas por AI, desde guías informativas hasta contenido promocional atractivo, diseñado para la narrativa visual.

1
Step 1
Crea la Base de tu Vídeo
Comienza delineando el propósito de tu vídeo de aeropuerto o pegando un guion. Utiliza nuestra función de texto a vídeo desde guion para generar instantáneamente escenas y contenido inicial.
2
Step 2
Personaliza Visuales y Marca
Selecciona imágenes o metraje atractivo de nuestra extensa biblioteca de medios para ilustrar características del aeropuerto, servicios o rutas de viaje. Aplica los colores y el logo de tu marca con nuestros controles de marca.
3
Step 3
Integra Avatares de AI
Mejora tu vídeo de aeropuerto con avatares de AI realistas para presentar información, guiando a los viajeros o mostrando comodidades de manera atractiva.
4
Step 4
Genera Voz en Off y Exporta
Produce audio claro y profesional usando nuestra generación de voz en off. Después de afinar los detalles, exporta tu vídeo de alta calidad en la relación de aspecto deseada, listo para varias plataformas.

Casos de Uso

Mejora la Orientación y Formación en el Aeropuerto

Mejora la Orientación y Formación en el Aeropuerto

Mejora los programas de formación del personal y orientación de pasajeros con vídeos atractivos potenciados por AI para una mejor comprensión y retención.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos profesionales de aeropuerto?

HeyGen ofrece una plataforma intuitiva, facilitando la producción de vídeos de aeropuerto de alta calidad. Utiliza nuestros avatares de AI y animaciones dinámicas para crear contenido atractivo que capture la atención de tu audiencia.

¿Puede HeyGen ayudar con la narrativa visual para vídeos de orientación o promocionales de aeropuerto?

Absolutamente. HeyGen potencia la narrativa visual efectiva para tu contenido de aeropuerto a través de plantillas de vídeo personalizables, controles de marca robustos y una extensa biblioteca de medios. Esto te permite adaptar cada vídeo a tus necesidades específicas.

¿Qué características de AI ofrece HeyGen para una edición eficiente de vídeos de aeropuerto?

HeyGen aprovecha agentes de vídeo avanzados de AI para agilizar tu producción de contenido. Nuestra plataforma soporta texto a vídeo desde guion, generación de voz en off de AI y subtítulos automáticos, asegurando un flujo de trabajo rápido y profesional para todas tus necesidades de vídeo de aeropuerto.

¿Qué tipo de vídeos de alta calidad puedo crear para aeropuertos usando HeyGen?

Con HeyGen, puedes crear una variedad de vídeos promocionales de alta calidad, incluyendo vídeos informativos de rutas y viajes. Nuestras herramientas permiten transiciones fluidas y efectos profesionales, resultando en una experiencia de vídeo pulida y cinematográfica para tus espectadores.

