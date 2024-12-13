Los avatares de AI en HeyGen dan vida a tus vídeos de seguridad, proporcionando una presencia en pantalla consistente y profesional que involucra a los espectadores más efectivamente que los métodos tradicionales. Combinados con nuestra generación de voz en off, estas características potenciadas por AI hacen que tus vídeos de entrenamiento sean impactantes y memorables para la industria de la aviación y más allá.