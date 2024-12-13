Creador de Vídeos de Inducción para Aerolíneas: Mejora la Eficiencia de la Formación

Diseña una formación de empleados impactante. Utiliza las extensas Plantillas y escenas de HeyGen para contenido rápido y atractivo.

Imagina un vídeo de inducción de 60 segundos diseñado para nuevos miembros de la tripulación de cabina, con un avatar de IA que explica los valores de la empresa con un estilo visual amigable y profesional y una música de fondo inspiradora, creado fácilmente usando la capacidad de avatares de IA de HeyGen.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de inducción de 45 segundos para pasajeros de primera clase por primera vez, presentando una guía visual moderna y limpia de las comodidades a bordo con animaciones atractivas y música de fondo animada, aprovechando la función de Texto a vídeo de HeyGen para una generación de contenido sin fisuras.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo instructivo de 90 segundos para el personal de tierra de la aerolínea sobre nuevos procedimientos de manejo de equipaje, que requiera una presentación visual clara y paso a paso con narraciones calmadas y autoritarias, mejorado por los Subtítulos/captions de HeyGen para una accesibilidad universal en equipos diversos que crean vídeos de inducción.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo de reclutamiento de 30 segundos para posibles candidatos a piloto, mostrando la cultura dinámica de la aerolínea a través de visuales cinematográficos inspiradores y música de fondo motivadora, con una generación de voz en off cálida y humana de HeyGen, actuando efectivamente como un avance del creador de vídeos de inducción de la aerolínea.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Inducción para Aerolíneas

Crea sin esfuerzo vídeos de inducción profesionales y atractivos para tu personal y clientes de aerolíneas, asegurando una introducción fluida e informativa con potentes herramientas de IA.

1
Step 1
Crea la Base de tu Vídeo de Inducción
Comienza seleccionando una plantilla impulsada por IA o introduciendo tu guion para establecer rápidamente la base del vídeo de inducción de tu aerolínea, aprovechando las plantillas y escenas de HeyGen.
2
Step 2
Añade Avatares de IA y Narraciones Dinámicas
Mejora tu vídeo con avatares de IA realistas y narraciones profesionales de IA para transmitir tu contenido de formación de manera efectiva, utilizando la capacidad de avatares de IA de HeyGen.
3
Step 3
Aplica la Identidad de tu Marca
Integra la marca de tu aerolínea añadiendo logotipos, colores personalizados y asegurando elementos visuales consistentes en todos tus vídeos de inducción con los controles de marca de HeyGen.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Obra Maestra
Finaliza tu vídeo añadiendo subtítulos, luego expórtalo en varios formatos de aspecto, listo para compartir con tus nuevos contratados o clientes, utilizando el redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto de HeyGen.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Procedimientos Complejos

.

Transforma protocolos de seguridad aérea intrincados y directrices operativas en vídeos de formación claros y comprensibles, mejorando la efectividad del aprendizaje para el personal.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de inducción?

HeyGen te permite crear vídeos de inducción de alta calidad de manera sencilla utilizando sus plantillas impulsadas por IA y su herramienta intuitiva de creación de vídeos. Puedes generar rápidamente contenido atractivo para la inducción de empleados o clientes, optimizando tus procesos de formación.

¿Qué papel juegan los avatares de IA en el creador de vídeos de inducción virtual de HeyGen?

Los avatares de IA de HeyGen aportan un toque personalizado y atractivo a tus vídeos de inducción virtual. Estos presentadores digitales realistas pueden transmitir tu mensaje de manera consistente, haciendo que tu vídeo de inducción para empleados sea más impactante y memorable para los nuevos contratados.

¿Ofrece HeyGen funciones para mejorar las narraciones y la accesibilidad de los vídeos de inducción?

Absolutamente. HeyGen cuenta con un avanzado convertidor de Texto a voz con una amplia gama de voces de IA, asegurando una narración clara para tus vídeos de inducción. Esta capacidad, combinada con subtítulos, mejora la accesibilidad y el alcance global a través de la localización para audiencias diversas.

¿Puede HeyGen facilitar la colaboración sin fisuras para equipos que crean vídeos de formación?

Sí, HeyGen está diseñado para apoyar la colaboración sin fisuras, permitiendo a los equipos trabajar juntos de manera eficiente en vídeos de formación y otros contenidos. Esto asegura un flujo de trabajo fluido desde el guion hasta el vídeo final, convirtiéndolo en una herramienta ideal de creación de vídeos para cualquier organización.

