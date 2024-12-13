Explora cómo los gestores de formación en aviación pueden aprovechar los generadores de video con IA para agilizar la creación de contenido en un video conciso de 1 minuto. Dirigido a un público profesional de departamentos de formación de aerolíneas, empleando un estilo visual limpio e instructivo con una voz en off autoritaria. Utiliza la función de Texto a video de HeyGen para convertir rápidamente los manuales de formación en lecciones de video atractivas.

