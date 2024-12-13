Creador de Vídeos de Airbnb para Impresionantes Recorridos por la Propiedad

Aumenta las reservas con impresionantes recorridos por la propiedad. Genera fácilmente vídeos atractivos a partir de tus fotos usando avatares de AI, sin necesidad de cámara ni habilidades de edición.

Crea un vibrante vídeo de 45 segundos para un recorrido por la propiedad, diseñado para potenciales huéspedes que buscan una escapada acogedora, con un estilo visual brillante y moderno y música de fondo motivadora. El vídeo debe resaltar las comodidades clave y los puntos de venta únicos de tu vídeo de Airbnb, utilizando la generación de voz en off de HeyGen para narrar el recorrido sin necesidad de grabar tu propia voz, haciendo que tu vídeo de Airbnb realmente destaque.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo promocional convincente de 60 segundos dirigido a anfitriones de Airbnb que buscan aumentar las reservas y mejorar el atractivo de su anuncio. El estilo visual debe ser elegante y profesional, con un tono de audio seguro e informativo. Aprovecha los avatares de AI de HeyGen para presentar consejos clave y beneficios de usar vídeo para recorridos por la propiedad, involucrando efectivamente a tus huéspedes objetivo.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un anuncio energético de 30 segundos para redes sociales dirigido a viajeros ocupados que navegan por sus feeds, mostrando un "impresionante recorrido por la propiedad" con cortes dinámicos y música de fondo moderna y animada. El estilo visual debe ser limpio y atractivo, fomentando vistas rápidas. Utiliza las plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente un vídeo impactante que destaque en las redes sociales.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo instructivo útil de 60 segundos para nuevos o ocupados anfitriones de Airbnb demostrando lo fácil que es crear vídeos de promoción de anuncios atractivos sin necesidad de cámara o habilidades de edición. El estilo visual debe ser claro y fácil de usar, acompañado de una narración de audio amigable y alentadora. Aprovecha la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para transformar descripciones escritas en un vídeo profesional sin esfuerzo.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Airbnb

Crea fácilmente impresionantes recorridos por la propiedad con AI, aumentando tus reservas sin necesidad de cámara ni habilidades de edición.

1
Step 1
Sube Tus Fotos
Comienza subiendo las fotos y clips de vídeo de tu propiedad a la plataforma. Nuestra biblioteca de medios intuitiva facilita la organización de tus recursos.
2
Step 2
Elige una Plantilla
Selecciona de nuestra diversa gama de impresionantes plantillas de recorridos por la propiedad para estructurar instantáneamente tu vídeo. Estas plantillas están diseñadas para un impacto máximo.
3
Step 3
Añade Narración AI
Eleva tu recorrido por la propiedad con una narración profesional. Utiliza nuestra función de generación de voz en off para añadir un audio claro y atractivo que resalte los mejores aspectos de tu propiedad.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo
Finaliza tu impresionante vídeo de Airbnb y expórtalo en múltiples proporciones de aspecto adecuadas para varias plataformas. Compártelo en redes sociales y en tu anuncio para atraer a más huéspedes.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca las Características de la Propiedad con Vídeos AI

Desarrolla impresionantes recorridos en vídeo impulsados por AI que muestran las características únicas de tu propiedad en Airbnb, atrayendo a más huéspedes potenciales.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear impresionantes recorridos por la propiedad para mi anuncio de Airbnb?

HeyGen te permite generar recorridos en vídeo de alta calidad para Airbnb sin esfuerzo, incluso sin una cámara o habilidades avanzadas de edición. Nuestro creador de vídeos AI transforma tus fotos y texto en vídeos de promoción de anuncios atractivos rápidamente, ideal para atraer a más huéspedes.

¿Un vídeo de Airbnb creado con HeyGen realmente aumentará mis reservas?

Absolutamente. Los recorridos en vídeo de Airbnb atractivos, impulsados por el Motor Creativo de HeyGen, ayudan a atraer a más huéspedes objetivo y aumentan significativamente las reservas al mostrar tu propiedad de manera única en redes sociales y sitios de anuncios.

¿Qué opciones de personalización ofrece HeyGen para el contenido de vídeo de Airbnb?

HeyGen ofrece amplias opciones de personalización, incluyendo avatares de AI, diversas plantillas y funciones de generación de voz en off. Puedes subir fácilmente tus fotos y personalizar cada elemento para crear un vídeo de Airbnb único que realmente represente tu propiedad.

¿Puedo crear un recorrido en vídeo profesional para Airbnb usando AI sin equipo especial?

Sí, el creador de vídeos AI de HeyGen te permite crear recorridos profesionales por la propiedad para tus anuncios de Airbnb sin necesidad de equipo costoso o un videógrafo. Aprovecha nuestra Generación de Vídeo de Extremo a Extremo para producir vídeos de alta calidad sin esfuerzo.

