Creador de Vídeos para Anfitriones de Airbnb: Aumenta Reservas y Compromiso

Crea impresionantes recorridos por la propiedad con facilidad. Nuestra función de generación de voz en off ayuda a narrar historias cautivadoras para aumentar tus reservas en Airbnb.

Crea un vídeo impactante de 45 segundos diseñado para ofrecer a los potenciales huéspedes de Airbnb un recorrido impresionante por la propiedad, destacando el encanto único y las comodidades clave de tu alquiler. Este vídeo debe presentar imágenes brillantes y acogedoras que muestren cada habitación y una voz en off amigable y animada para guiar a los espectadores, fácilmente generada usando la función de generación de voz en off de HeyGen y plantillas profesionales para un acabado pulido.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo corto de 30 segundos dirigido a viajeros que buscan estancias personalizadas, utilizando un enfoque narrativo cautivador para compartir una experiencia local única o un consejo de un anfitrión de Airbnb. El estilo visual debe ser personal y auténtico, posiblemente presentando un avatar de AI hablando con un tono conversacional, que puedes crear aprovechando los avatares de AI de HeyGen y las capacidades de Texto a vídeo desde guion.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo promocional dinámico de 15 segundos perfecto para redes sociales, mostrando rápidamente mejoras recientes o una característica especial de tu Airbnb usando fotos existentes. Este vídeo necesita cortes rápidos y visualmente atractivos, música de fondo pegajosa y subtítulos concisos para captar la atención, todo fácilmente implementado con la función de Subtítulos de HeyGen y las versátiles Plantillas y escenas.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un recorrido virtual informativo de 60 segundos dando la bienvenida a nuevos huéspedes a su estancia en Airbnb, detallando características clave e instrucciones simples para su comodidad. Este vídeo debe mantener un estilo visual claro, amigable e instructivo con una voz en off profesional guiando al espectador, y debe ser fácilmente adaptable para diferentes plataformas utilizando la función de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen para una visualización óptima.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos para Anfitriones de Airbnb

Crea impresionantes recorridos por la propiedad sin esfuerzo con AI. Esta guía muestra a los anfitriones de Airbnb cómo transformar fotos existentes en vídeos profesionales y atractivos para aumentar la visibilidad.

1
Step 1
Sube Tus Fotos
Comienza subiendo tus fotos de la propiedad existentes. Nuestro creador de vídeos con AI utiliza estas imágenes para crear impresionantes recorridos por la propiedad, mostrando las mejores características de tu anuncio.
2
Step 2
Selecciona una Plantilla Profesional
Elige entre una variedad de plantillas profesionales diseñadas para resaltar propiedades de alquiler. Mejora tu vídeo con elementos narrativos atractivos para cautivar a los potenciales huéspedes.
3
Step 3
Genera una Voz en Off
Da vida a tu propiedad con una voz en off generada por AI. Simplemente escribe tu guion, y nuestra plataforma creará una narración de sonido natural para guiar a los espectadores a través de tu recorrido virtual.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo
Optimiza tu vídeo para varias plataformas con el redimensionamiento de relación de aspecto. Exporta tu vídeo de promoción de propiedades terminado, listo para compartir en redes sociales o YouTube y atraer más reservas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Inspira a los Huéspedes con Presentaciones Atractivas de la Propiedad

.

Crea recorridos virtuales cautivadores que destaquen el encanto único de tu propiedad, creando una experiencia aspiracional para los espectadores.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a los anfitriones de Airbnb a crear vídeos de promoción de propiedades profesionales?

HeyGen es un avanzado creador de vídeos con AI que permite a los anfitriones de Airbnb producir rápidamente impresionantes recorridos por la propiedad. Transforma tus fotos existentes en vídeos de promoción de propiedades atractivos y profesionales, diseñados para aumentar las reservas y mejorar la visibilidad.

¿Puedo crear impresionantes recorridos en vídeo de Airbnb sin necesidad de una cámara o habilidades extensas de edición?

Sí, con HeyGen, absolutamente. Nuestra plataforma te permite generar recorridos en vídeo profesionales de Airbnb sin esfuerzo utilizando avatares de AI y una selección de plantillas profesionales, todo complementado con una función de generación de voz en off, eliminando la necesidad de una edición compleja.

¿HeyGen me permite usar mis fotos y branding existentes para mis vídeos de propiedades de Airbnb?

Absolutamente. HeyGen te permite subir tus fotos existentes e integrar sin problemas tus controles de branding, asegurando que tus vídeos de promoción de propiedades mantengan una narrativa coherente y reflejen tu estilo único para cada anuncio de Airbnb.

¿Para qué plataformas son adecuados los recorridos en vídeo de Airbnb generados por HeyGen?

Los recorridos en vídeo de Airbnb generados por HeyGen están optimizados para varias plataformas, incluidas redes sociales como Instagram y YouTube. Nuestra función de redimensionamiento de relación de aspecto asegura que tus vídeos profesionales se vean geniales y capten el máximo compromiso dondequiera que los compartas.

