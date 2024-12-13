Generador de Formación Laboral con IA: Crea Cursos Más Rápido

Genera cursos de formación interactivos para la incorporación de empleados sin esfuerzo con avatares de IA, transformando tus cursos online.

Descubre cómo un generador de formación laboral con IA puede revolucionar tu estrategia de L&D en este dinámico vídeo de 45 segundos, perfecto para profesionales de RRHH y gestores de L&D. Con un estilo visual moderno y animado, complementado por una voz en off amigable, este vídeo demostrará la facilidad de crear cursos de formación interactivos utilizando los potentes avatares de IA de HeyGen para involucrar a los aprendices sin esfuerzo.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Aumenta la velocidad de creación de contenido con un vídeo de 30 segundos y ritmo rápido dirigido a propietarios de pequeñas empresas y educadores. Este atractivo visual muestra el poder de un Creador de Cursos con IA, utilizando un estilo de audio claro y dinámico, y destaca la capacidad de HeyGen de convertir texto en vídeo desde un guion para transformar rápidamente ideas en contenido convincente de una plataforma de creación de cursos impulsada por IA.
Prompt de Ejemplo 2
Optimiza tu proceso de incorporación de empleados con este vídeo informativo de 60 segundos, diseñado para formadores corporativos y especialistas en incorporación. Con una presentación visual pulida y tranquilizadora y una narración profesional, ilustra cómo las plantillas y escenas de HeyGen permiten una rápida personalización, asegurando que cada nuevo empleado experimente una formación completa y atractiva.
Prompt de Ejemplo 3
Libera el potencial de los cursos online profesionales con este inspirador vídeo de 50 segundos diseñado para creadores de contenido y equipos de marketing. El estilo visual y de audio claro y persuasivo mostrará lo fácil que es producir módulos de formación para clientes de alta calidad, enfatizando la avanzada generación de voz en off de HeyGen para asegurar una entrega clara y articulada para todo tu contenido educativo.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Generador de Formación Laboral con IA

Optimiza tus esfuerzos de L&D con IA. Crea rápidamente cursos de formación atractivos e interactivos adaptados a las necesidades de tu equipo, aumentando la productividad y la retención.

1
Step 1
Crea la Base de tu Curso
Aprovecha el poder del Creador de Cursos con IA para generar rápidamente un esquema o guion de formación completo, utilizando capacidades de conversión de texto en vídeo para la generación de contenido futuro.
2
Step 2
Selecciona Visuales Dinámicos
Mejora el aprendizaje con el Generador de Vídeos con IA. Elige entre una variedad de avatares de IA y transforma tus segmentos de guion en contenido de vídeo atractivo.
3
Step 3
Añade Aprendizaje Interactivo
Integra el Generador de Cuestionarios con IA para crear rápidamente evaluaciones, haciendo que tus cursos sean verdaderamente interactivos y mejorando la retención de conocimientos.
4
Step 4
Exporta y Distribuye
Finaliza tu curso añadiendo subtítulos para accesibilidad, luego exporta como un Paquete SCORM para una integración perfecta en cualquier LMS.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara Temas Complejos

.

Simplifica temas intrincados como la educación médica a través de vídeos impulsados por IA, haciendo la formación laboral más accesible y efectiva.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de cursos de formación interactivos usando IA?

HeyGen simplifica los cursos de formación interactivos permitiendo a los usuarios generar vídeos de IA a partir de guiones de texto con avatares de IA realistas y voces en off. Esto aumenta significativamente el compromiso para tus necesidades de Creador de Cursos con IA, haciendo el aprendizaje más dinámico.

¿Puede HeyGen servir como un generador de formación laboral con IA para la incorporación de empleados?

Sí, HeyGen funciona como un eficiente generador de formación laboral con IA, permitiéndote desarrollar rápidamente cursos online atractivos para la incorporación de empleados. Puedes crear contenido de vídeo personalizado con avatares de IA y convertir texto en vídeo desde guiones, asegurando experiencias de formación consistentes y con marca.

¿Qué características creativas ofrece HeyGen para mejorar el contenido de los cursos online?

HeyGen ofrece robustas características creativas para el contenido de cursos online, incluyendo la generación de vídeos de IA de alta calidad con diversos avatares de IA y voces en off a partir de texto simple. Los usuarios también pueden aprovechar plantillas y una biblioteca de medios para mejorar su experiencia con herramientas de autoría de eLearning.

¿Cómo puede utilizarse HeyGen como una plataforma de creación de cursos impulsada por IA para la formación de clientes?

HeyGen sirve como una poderosa plataforma de creación de cursos impulsada por IA para la formación de clientes, permitiendo a las empresas producir cursos online profesionales con facilidad. Utiliza la conversión de texto en vídeo desde guiones, personaliza la marca y exporta en varios formatos de aspecto para llegar a tu audiencia de manera efectiva.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo