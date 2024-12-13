Crea un vídeo técnico de 1 minuto para gestores de TI en el sector sanitario, mostrando cómo las integraciones fluidas y el cumplimiento de la privacidad de datos son fundamentales para un generador de bienestar con IA, aprovechando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para narrar el flujo seguro de datos conforme a HIPAA y GDPR con un estilo visual profesional y limpio y una voz en off autoritaria.

Generar Vídeo