AI Video Generator: Transform Text into Engaging Videos
Crea videos cautivadores sin esfuerzo con avatares de IA y capacidades de texto a video, perfectos para marketing y entrenamiento.
Agent es el primer motor creativo diseñado para transformar una única instrucción en un video completo.
Explora el potencial creativo de los generadores de texto a video en este vídeo explicativo de 60 segundos dirigido a creadores de contenido. Con un estilo visual vibrante y atractivo, esta narrativa enfatiza el poder de la generación de guiones y el soporte de biblioteca de medios para crear historias únicas. El vídeo presenta las plantillas y escenas de HeyGen, permitiendo a los usuarios personalizar sus proyectos sin esfuerzo. El audio animado complementa las imágenes, lo que lo hace perfecto para aquellos que buscan mejorar sus habilidades narrativas.
Este vídeo de formación de 90 segundos está diseñado para educadores y formadores que buscan aprovechar las herramientas de creación de vídeos con IA. La narrativa se centra en los aspectos técnicos de la generación de voz en off y subtítulos/leyendas, proporcionando una guía completa para la creación de contenido educativo. El estilo visual es limpio e informativo, con gráficos claros e imágenes de archivo para apoyar la experiencia de aprendizaje. La función de redimensionamiento de la relación de aspecto y exportaciones de HeyGen asegura que el contenido sea accesible en diversas plataformas.
Sumérgete en el mundo técnico de las herramientas generadoras de vídeo con IA con este vídeo de 2 minutos diseñado para entusiastas de la tecnología. La narrativa profundiza en las opciones de personalización disponibles, destacando la precisión de las herramientas de edición de vídeo y la versatilidad de la biblioteca de medios de HeyGen. El estilo visual es futurista y dinámico, con una banda sonora que realza el tema técnico. Este vídeo es perfecto para aquellos interesados en explorar las capacidades de vanguardia de la IA en la producción de vídeo.
Motor Creativo
Sin equipo. Sin cortes. Solo tu Agente de Video IA en acción
Creación de Video Nativo
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
Generación de vídeo de extremo a extremo
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
Construido con Estructura y Propósito
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
Casos de uso
HeyGen revoluciona la creación de vídeos con IA ofreciendo una interfaz amigable y potentes herramientas de generación de vídeos con IA, permitiendo la producción fluida de vídeos de marketing, formación y explicativos. Con HeyGen, puedes transformar texto en vídeos atractivos sin esfuerzo, aprovechando la generación de guiones, producción de voz en off y metraje cinematográfico.
Creación de anuncios de alto rendimiento en minutos con vídeo IA.
Quickly produce compelling marketing videos that captivate audiences and drive engagement.
Impulsa la participación y retención en la formación con IA.
Enhance learning experiences by creating interactive training videos that improve retention and understanding.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo mejora HeyGen's AI video generator la creación de vídeos?
El generador de vídeos con IA de HeyGen simplifica la creación de vídeos transformando guiones en vídeos atractivos con avatares de IA y generación de voz en off. Su interfaz amigable y opciones de personalización lo hacen ideal para crear vídeos de marketing, formación y explicativos.
¿Qué características hacen de HeyGen una opción principal para la generación de texto a video?
HeyGen destaca en la generación de texto a video con sus robustas capacidades de creación de guiones y producción de voz en off. También ofrece una rica biblioteca de medios con imágenes y videos de stock, asegurando que tu contenido sea dinámico y visualmente atractivo.
¿Puede HeyGen admitir metraje cinematográfico en proyectos de vídeo?
Sí, HeyGen admite metraje cinematográfico a través de su extensa biblioteca de medios y herramientas de edición de video. Esto permite a los usuarios incorporar visuales de alta calidad en sus proyectos, mejorando así el valor de producción general.
¿Qué opciones de personalización ofrece HeyGen para la marca?
HeyGen ofrece controles de marca completos, permitiendo a los usuarios personalizar vídeos con logotipos, colores y otros elementos específicos de la marca. Esto asegura que tus vídeos se alineen perfectamente con tu identidad de marca.