Crea un vídeo dinámico de 30 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y profesionales del marketing, mostrando cómo el creador de anuncios de vídeo de HeyGen transforma ideas en anuncios de IA atractivos. El estilo visual debe ser elegante y moderno, con avatares de IA diversos integrados sin problemas en escenarios profesionales, respaldados por una banda sonora motivadora y optimista. Destaca el poder de los avatares de IA para transmitir mensajes convincentes sin esfuerzo.

