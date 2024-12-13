Creador de anuncios de vídeo de IA: Crea anuncios impresionantes rápidamente
Genera sin esfuerzo anuncios de vídeo de alta conversión para plataformas sociales con avatares de IA realistas y clones de voz.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Produce un vídeo emotivo de 45 segundos dirigido a marcas D2C y Creadores de Contenido, ilustrando el impacto de convertir testimonios auténticos en poderosos vídeos de UGC de IA. El estilo visual debe ser cálido y personal, utilizando imágenes de productos del mundo real combinadas con Actores de IA que ofrecen reseñas genuinas, apoyados por una voz en off amigable y clara. Enfatiza cómo el texto a vídeo desde el guion hace que crear estas historias auténticas sea sencillo.
Diseña un vídeo informativo de 60 segundos para empresas de comercio electrónico globales y agencias de marketing, demostrando cómo localizar vídeos de productos para mercados internacionales. El estilo visual debe ser limpio y profesional, con productos diversos y subtítulos localizados y B-Rolls culturalmente relevantes, narrados por una voz en off internacionalizada y clara. Muestra la capacidad de la plataforma para la generación avanzada de voz en off y subtítulos/captions para llegar a una audiencia global.
Desarrolla un vídeo rápido de 30 segundos para nuevos marketers y emprendedores ocupados, destacando la rapidez y facilidad de personalizar tus anuncios de vídeo con HeyGen. El estilo visual debe ser enérgico y visualmente rico, demostrando acciones rápidas de arrastrar y soltar en una plantilla de vídeo, acentuadas por animaciones vibrantes y una pista de fondo inspiradora. Enfócate en cómo las plantillas y escenas disponibles y la biblioteca de medios/soporte de stock integrados agilizan el proceso de creación de anuncios.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Anuncios de Vídeo de IA de Alto Rendimiento.
Produce rápidamente anuncios de vídeo de IA cautivadores y basados en datos que impulsan el compromiso y las conversiones para tus campañas.
Impulsa Campañas Publicitarias en Redes Sociales.
Genera sin esfuerzo clips de vídeo atractivos impulsados por IA, adaptados para varias plataformas sociales para captar la atención del público.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar la creación de mis anuncios de vídeo de IA?
HeyGen empodera a los usuarios para ser un "creador de anuncios de vídeo de IA" transformando indicaciones de texto en "anuncios de vídeo" atractivos con "Actores de IA" realistas y ricos "B-Rolls". Este proceso simplificado permite a las marcas y "Creadores de Contenido" "crear anuncios ganadores con IA" de manera eficiente para varias "plataformas sociales".
¿Puede HeyGen crear Actores de IA atractivos para mis anuncios de vídeo?
Sí, HeyGen te permite generar "Avatares de IA" "Actores de IA" que transmiten tu guion con un rango de "control de emociones" y voces en off realistas. Estos "Actores de IA" personalizables son perfectos para "vídeos de productos" impactantes y "vídeos publicitarios" atractivos.
¿Qué opciones de personalización creativa ofrece HeyGen para vídeos publicitarios?
HeyGen ofrece una amplia personalización creativa, permitiéndote personalizar tu "plantilla de vídeo" con los elementos específicos de tu marca. Puedes "personalizar tus anuncios de vídeo" con un "editor de arrastrar y soltar", integrar "B-Rolls" únicos y crear secuencias dinámicas de "storyboard" para que coincidan con tu visión.
¿HeyGen admite la producción de Vídeos UGC de IA para marketing?
Absolutamente, HeyGen facilita la producción de "Vídeos UGC de IA" de aspecto auténtico para campañas de marketing efectivas. Esta función permite a las empresas generar "testimonios" y contenido generado por usuarios que mejoran la credibilidad y el compromiso en "plataformas sociales".