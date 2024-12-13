Generador de UGC con IA para Vídeos Auténticos al Estilo de Creadores
Genera anuncios UGC de alta calidad sin esfuerzo a partir de guiones de texto a vídeo, dándote control creativo total y ahorrando tiempo.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Muestra cómo un cautivador vídeo de producto de 45 segundos puede elevar una marca de comercio electrónico. Dirigido a negocios de comercio electrónico y a los responsables de marketing de productos, este vídeo debe presentar los avatares de IA de HeyGen mostrando un producto en un estilo visual pulido pero auténtico, complementado por un audio cálido y conversacional, integrando sin problemas el soporte de biblioteca de medios/stock para metraje b-roll que destaque las características clave.
Crea un anuncio UGC convincente de 60 segundos que capte la atención en las redes sociales. Diseñado para anunciantes digitales y responsables de marketing en redes sociales, este vídeo rápido y moderno debe utilizar los actores de IA de HeyGen para transmitir un mensaje entusiasta, aprovechando diversas plantillas y escenas para mostrar un producto o servicio con llamadas a la acción claras, todo mejorado con subtítulos fáciles de leer para un alcance máximo.
Destaca la libertad creativa que ofrece un generador de UGC con IA en un dinámico spot de 30 segundos. Este inspirador vídeo, adaptado para creadores de contenido y agencias de marketing, debe adoptar una estética moderna y un tono de audio seguro, demostrando cómo los usuarios pueden lograr un control creativo total ajustando fácilmente el cambio de tamaño de la relación de aspecto y las exportaciones para varias plataformas, todo mientras se parte de una base de Texto a vídeo desde guion.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Anuncios UGC de Alto Rendimiento.
Produce anuncios atractivos al estilo orgánico rápidamente utilizando IA, logrando mejores resultados de campaña y capturando la atención de la audiencia de manera efectiva.
Genera Contenido Social Atractivo.
Crea sin esfuerzo vídeos y clips cautivadores para redes sociales, perfectos para aumentar el alcance orgánico y la interacción con la audiencia.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar mis campañas de anuncios UGC?
HeyGen te permite crear anuncios UGC atractivos y de apariencia orgánica generando diversos Avatares de IA. Puedes transformar fácilmente tus guiones en vídeos cautivadores al estilo de creadores, asegurando que tu contenido destaque y resuene con tu audiencia.
¿HeyGen proporciona un control creativo extenso para vídeos de productos?
Sí, HeyGen ofrece control creativo total para elaborar vídeos de productos excepcionales. Su editor incorporado te permite personalizar plantillas, integrar tu propio metraje b-roll y aplicar controles de marca para un resultado pulido y profesional que destaque eficazmente tu producto.
¿Cuál es el proceso de HeyGen para convertir texto en contenido de vídeo?
HeyGen transforma sin problemas tus guiones de texto en contenido de vídeo dinámico utilizando IA avanzada. Puedes generar voces en off realistas, añadir subtítulos automáticos para accesibilidad y aprovechar el soporte multilingüe para expandir tu alcance globalmente con facilidad.
¿Puedo personalizar el estilo visual y la marca de los vídeos creados con HeyGen?
Absolutamente. HeyGen te permite mantener una identidad de marca consistente a través de controles de marca integrales, incluyendo la integración de logotipos y esquemas de color personalizados. Puedes utilizar diversas plantillas y opciones de relación de aspecto para asegurar que cada vídeo se alinee perfectamente con la estética de tu marca.