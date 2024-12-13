Generador de vídeos tutoriales de IA para Vídeos Rápidos de Cómo Hacer

Crea sin esfuerzo vídeos instructivos y de formación atractivos. Nuestro generador de vídeos tutoriales de IA utiliza avatares de IA realistas para simplificar la producción compleja.

Crea un vídeo instructivo de 60 segundos, perfecto para propietarios de pequeñas empresas que buscan entender rápidamente una nueva función de software. Este vídeo debe contar con un avatar de IA amigable que explique pasos complejos con una voz cálida y clara, haciendo que el proceso sea accesible y fácil de seguir.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Se necesita un vídeo tutorial moderno de 45 segundos para profesionales del marketing, mostrando un consejo rápido para la estrategia en redes sociales. Utilizando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen, el vídeo será profesional y animado, complementado con subtítulos precisos para asegurar claridad incluso cuando el sonido esté apagado.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo explicativo conciso de 30 segundos para creadores de cursos en línea, demostrando un nuevo concepto educativo. El estilo visual debe ser informativo y limpio, aprovechando las diversas plantillas y escenas de HeyGen, con gráficos animados de la biblioteca de medios/soporte de stock y una voz en off entusiasta para mantener a los espectadores interesados.
Prompt de Ejemplo 3
Los departamentos de RRHH se beneficiarían de una demostración impactante de un generador de vídeos tutoriales de IA de 60 segundos, describiendo una nueva política interna. Este vídeo de estilo corporativo utilizará la función de texto a vídeo de HeyGen para asegurar precisión, acompañado de visuales de alta calidad y una voz profesional, con la opción de redimensionar el aspecto y exportar para varias plataformas internas.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos Tutoriales de IA

Transforma sin esfuerzo tus guiones en vídeos tutoriales profesionales y atractivos con herramientas potenciadas por IA, simplificando tu proceso de creación de contenido.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza escribiendo o pegando tu guion tutorial. Nuestra plataforma utiliza este texto para generar tu vídeo, permitiendo un control preciso sobre el contenido y el flujo utilizando texto a vídeo desde el guion.
2
Step 2
Selecciona un Avatar de IA
Elige entre una amplia gama de avatares de IA para presentar tu tutorial. El avatar seleccionado transmitirá tu mensaje de manera realista, dando vida a tu contenido con avatares de IA.
3
Step 3
Mejora Tu Vídeo
Refina tu tutorial con elementos adicionales. Genera voces en off claras directamente desde tu guion, o añade música de fondo y activos visuales para enriquecer la experiencia de aprendizaje utilizando la generación de voces en off.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Una vez que tu vídeo tutorial esté perfeccionado, expórtalo en el formato y la relación de aspecto deseados. Tu vídeo tutorial de IA profesional está ahora listo para ser compartido con tu audiencia para un máximo impacto.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora los Programas de Formación

.

Aprovecha la IA para crear vídeos de formación dinámicos e interactivos, aumentando significativamente el compromiso de los aprendices y mejorando la retención del conocimiento.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos instructivos atractivos?

HeyGen te permite generar sin esfuerzo vídeos instructivos de alta calidad utilizando avatares de IA y un potente generador de texto a vídeo. Puedes transformar tus guiones en contenido visual cautivador con voces en off profesionales, haciendo que los vídeos tutoriales complejos sean simples y accesibles.

¿Qué tipo de avatares de IA ofrece HeyGen para la creación de vídeos?

HeyGen proporciona una selección diversa de avatares de IA realistas y presentadores de vídeo de IA para dar vida a tu contenido, perfectos para crear vídeos explicativos o de formación. Estos presentadores digitales personalizables mejoran tu mensaje, asegurando una entrega profesional y atractiva cada vez.

¿Puedo convertir mis indicaciones de texto en vídeos completos con HeyGen?

Absolutamente. El innovador generador de texto a vídeo de HeyGen te permite transformar sin problemas tus indicaciones de texto escritas y guiones potenciados por IA en vídeos tutoriales dinámicos. Nuestra plataforma genera automáticamente visuales, voces en off y subtítulos para producir contenido de vídeo pulido rápidamente.

¿HeyGen proporciona plantillas de vídeo para agilizar mi proceso creativo?

Sí, HeyGen ofrece una amplia gama de plantillas de vídeo profesionales para acelerar tus proyectos de generador de vídeos de IA. Estas plantillas pre-diseñadas son perfectas para crear diversos contenidos, incluidos vídeos explicativos, permitiéndote centrarte en tu mensaje en lugar de en herramientas de edición complejas.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo