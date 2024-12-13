Crea un vídeo inspirador de 45 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y profesionales del marketing, mostrando cómo la Herramienta de Traducción AI de HeyGen permite un alcance global sin precedentes. El estilo visual debe ser profesional y limpio, con escenas aspiracionales de negocios internacionales, complementadas con música de fondo motivadora y una voz en off segura. Utiliza la función 'Texto a vídeo desde guion' de HeyGen para transformar tu mensaje en una historia visual convincente sin esfuerzo.

