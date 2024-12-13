Creador de Vídeos de Formación con IA: Crea Vídeos de Formación Atractivos

Transforma tus guiones en vídeos de formación profesional sin esfuerzo con potentes capacidades de texto a vídeo, ideal para equipos de L&D.

Crea un vídeo de formación de 60 segundos para nuevos empleados sobre los valores de la empresa, dirigido a los equipos de L&D. El estilo visual debe ser limpio y profesional, con un avatar de IA amigable que guíe a los espectadores, complementado por un tono de audio cálido y autoritario.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo educativo de 45 segundos que demuestre una nueva función de software, dirigido a clientes o usuarios que buscan guías prácticas. La presentación visual debe ser clara y concisa, con superposiciones de texto en pantalla, mientras que el audio es amigable e instructivo. Utiliza la capacidad de texto a vídeo desde el guion para generar la narración de manera eficiente.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo explicativo de formación técnica de 90 segundos para usuarios de productos, detallando configuraciones avanzadas del sistema. El estilo visual y de audio debe ser altamente informativo y preciso, facilitando la comprensión de conceptos complejos. Aprovecha las diversas plantillas y escenas de HeyGen para estructurar el contenido de manera efectiva.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo educativo de marca de 30 segundos para redes sociales sobre una tendencia de la industria, dirigido a profesionales y equipos de marketing. El enfoque visual debe ser dinámico y moderno, acompañado de una locución profesional y clara. Implementa la generación de locuciones de HeyGen para crear un audio atractivo sin grabación externa.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Formación con IA

Transforma sin esfuerzo tus materiales de formación en vídeos atractivos y profesionales con IA, diseñados para mejorar el aprendizaje y ahorrar tiempo de producción.

1
Step 1
Pega Tu Guion
Comienza pegando el guion de tu contenido de formación en la plataforma. Nuestra potente tecnología de texto a vídeo preparará instantáneamente tu texto para la generación de vídeo.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de IA
Elige entre una amplia gama de avatares de IA para actuar como tu presentador en pantalla, añadiendo un toque humano a tu contenido educativo.
3
Step 3
Añade Locución y Branding
Mejora tu vídeo con generación de locuciones profesionales en múltiples idiomas, asegurando que tu mensaje sea claro e impactante.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo de formación y utiliza nuestra función de redimensionamiento y exportación de relación de aspecto para generar tu contenido en varios formatos adecuados para cualquier plataforma.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Maximizar el Impacto del Aprendizaje

.

Utiliza vídeos potenciados por IA para aumentar significativamente el compromiso de los estudiantes y la retención del conocimiento en todo tipo de formación, desde la incorporación hasta habilidades técnicas.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación con IA?

HeyGen permite a cualquiera convertirse en un creador de vídeos de formación con IA, transformando texto en vídeos atractivos con facilidad. Elimina la necesidad de habilidades complejas de creación de vídeos, haciendo que los vídeos educativos profesionales sean accesibles para todos.

¿Qué características avanzadas ofrece HeyGen para contenido educativo?

HeyGen proporciona características avanzadas como avatares de IA realistas y locuciones de IA naturales, mejorando el compromiso en vídeos educativos y de incorporación de empleados. Los usuarios también pueden aprovechar la localización de vídeos para llegar a diversas audiencias globales de manera efectiva.

¿Puede HeyGen ayudar a crear varios tipos de documentación en vídeo?

Absolutamente, HeyGen es un generador de vídeos con IA versátil que simplifica la creación de texto a vídeo para una amplia gama de contenidos. Puedes producir rápidamente vídeos explicativos, guías prácticas y documentación en vídeo completa utilizando plantillas predefinidas.

¿HeyGen admite salida de alta calidad y características de accesibilidad?

Sí, HeyGen es un generador de vídeos con IA avanzado que garantiza vídeos de alta calidad, incluyendo opciones de resolución 4K impresionantes. También genera automáticamente subtítulos y subtítulos, mejorando la accesibilidad y el alcance de todos tus vídeos de formación.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo