Generador de vídeos de módulos de formación con IA: Crea Cursos Atractivos Rápidamente
Transforma tus guiones en vídeos de formación profesional con generación de texto a vídeo impulsada por IA, haciendo que la creación de cursos sea eficiente para los equipos de L&D.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Produce un vídeo dinámico de 45 segundos dirigido a Gerentes de Producto y Equipos de Ventas, mostrando cómo un generador de vídeos con IA puede crear o actualizar rápidamente vídeos de formación de productos. El estilo visual y de audio debe ser rápido y enérgico, incorporando cortes rápidos de visuales de productos y música de fondo animada. Emplea la capacidad de texto a vídeo de HeyGen desde el guion para ilustrar cómo se puede generar nuevo contenido de manera sencilla a partir de la documentación existente del producto.
Diseña un vídeo educativo de 90 segundos para Educadores y Creadores de Cursos Online, ilustrando cómo un Creador de Cursos con IA puede transformar temas complejos en experiencias de aprendizaje accesibles. Adopta un estilo visual ilustrativo y claro, utilizando explicaciones animadas y texto en pantalla, complementado por una voz de IA calmada e informativa. Aprovecha las plantillas y escenas de HeyGen para demostrar la creación de contenido estructurado y la organización de módulos para cursos online atractivos.
Desarrolla un vídeo limpio y tranquilizador de 30 segundos para Departamentos de RRHH y Oficiales de Cumplimiento, destacando la eficiencia de una plataforma de vídeo con IA en la creación de módulos esenciales de incorporación o cumplimiento. El estilo visual debe ser corporativo y minimalista, con una voz de IA clara y neutral que proporcione instrucciones precisas. Integra la función de subtítulos/captions de HeyGen para enfatizar la accesibilidad y claridad para todos los espectadores en un entorno profesional.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Expande el Alcance y la Producción de Cursos.
Genera un mayor volumen de cursos de formación rápidamente, haciéndolos accesibles a una audiencia global con IA.
Mejora el Compromiso del Aprendiz.
Utiliza IA para crear vídeos de formación dinámicos e interactivos que mejoran significativamente el compromiso y la retención del aprendiz.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen servir como un generador efectivo de vídeos de módulos de formación con IA?
HeyGen empodera a los usuarios como un avanzado generador de vídeos de módulos de formación con IA, transformando guiones en contenido de vídeo generado por IA atractivo con avatares de IA realistas y voces en off profesionales de IA. Esto agiliza la creación de vídeos de formación de alta calidad y cursos de formación completos.
¿Qué características hacen de HeyGen un generador de vídeos con IA ideal para equipos de L&D?
HeyGen es un generador de vídeos con IA ideal para equipos de L&D al ofrecer una amplia gama de plantillas personalizables y avatares de IA, junto con una generación de texto a vídeo intuitiva. Esta plataforma simplifica la producción de materiales de aprendizaje profesionales y consistentes.
¿HeyGen ofrece avatares de IA y plantillas personalizables para cursos de formación?
Sí, HeyGen proporciona una diversa selección de avatares de IA personalizables y plantillas diseñadas por expertos específicamente para la creación de cursos de formación dinámicos. Estas herramientas creativas permiten la generación de cursos de formación con IA personalizados y atractivos sin necesidad de experiencia extensa en producción de vídeo.
¿Cómo facilita HeyGen las actualizaciones y revisiones fáciles para el contenido de vídeo generado por IA?
HeyGen facilita las actualizaciones y revisiones fáciles para tu contenido de vídeo generado por IA a través de ediciones simples de guion, permitiendo modificaciones instantáneas en las voces en off de IA y elementos visuales. Esto asegura que tus vídeos de formación se mantengan actuales y relevantes sin necesidad de volver a grabar.