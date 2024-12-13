Crea una demostración técnica de 1 minuto para desarrolladores, mostrando cómo desplegar rápidamente un "generador de videos de avatar AI" usando la función de "texto a video desde guion" de HeyGen. El estilo visual debe ser elegante y mostrar fragmentos de código o llamadas API en una interfaz limpia, acompañado de una "generación de voz en off" precisa e informativa que destaque la eficiencia de crear presentadores virtuales para explicaciones técnicas.

Generar Vídeo