Crea un vídeo instructivo de 1 minuto diseñado para desarrolladores de software y equipos de soporte técnico, demostrando cómo usar un nuevo punto de acceso API. El estilo visual debe ser limpio, con demostraciones en pantalla y superposiciones animadas que destaquen fragmentos de código, acompañado de una voz en off masculina clara y profesional. Este vídeo aprovechará la función de texto a vídeo de HeyGen para transformar eficientemente la documentación en una explicación efectiva de un generador de vídeos de soporte AI.

Generar Vídeo