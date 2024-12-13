Tu Generador de Vídeos de Informes de Personal AI para Actualizaciones Instantáneas

Crea fácilmente anuncios de empresa y vídeos de formación atractivos utilizando texto a vídeo desde el guion para mejorar la retención de información.

508/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de bienvenida de 2 minutos para la incorporación de nuevos empleados, utilizando un "generador de vídeos AI" para presentar la cultura de la empresa y los sistemas clave. La estética visual debe ser amigable y atractiva, mostrando diversos "avatares AI" interactuando en varios entornos de oficina virtuales. Una generación de voz en off cálida y alentadora establecerá un tono positivo para los recién llegados, junto con el uso de los avatares AI de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de anuncio de 60 segundos para toda la empresa, centrado en un nuevo protocolo de ciberseguridad. Este "generador de texto a vídeo" permitirá la creación rápida de un estilo visual moderno e informativo que incorpore la marca corporativa y puntos de datos claros. El audio debe ser seguro y autoritario, complementado con subtítulos/captions de HeyGen para mejorar la accesibilidad y la retención de información en las comunicaciones internas.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo instructivo de 1 minuto para el personal de soporte técnico explicando un nuevo proceso de resolución de problemas complejo. Este vídeo, construido en una "plataforma de vídeo AI", adoptará un estilo visual paso a paso con instrucciones y anotaciones claras en pantalla. El audio será calmado y preciso, asegurando una fácil comprensión, y utilizará el cambio de tamaño de aspecto y exportaciones de HeyGen para la distribución en múltiples plataformas internas.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Informes de Personal AI

Transforma rápidamente tus comunicaciones internas en vídeos de informes de personal AI atractivos y profesionales que informan y resuenan con tu equipo.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza introduciendo tu texto de informe en el generador. Nuestra avanzada función de texto a vídeo convertirá tu contenido escrito en una narrativa de vídeo dinámica, lista para la producción.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar AI
Elige entre una diversa gama de avatares AI para representar tu mensaje. Estos rostros parlantes proporcionan una presencia profesional y relatable, mejorando la retención de información para tu personal.
3
Step 3
Aplica Personalización de Marca
Adapta tu vídeo con controles de marca para alinearlo con la identidad de tu empresa. Añade logotipos, colores específicos y música de fondo para asegurar que tus vídeos de informes de personal sean exclusivamente tuyos.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo de Informe
Una vez satisfecho, genera tu vídeo generado por AI. Está listo para ser compartido a través de tus canales de comunicación interna, proporcionando mensajes claros y consistentes a todo tu equipo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Entrega Anuncios de Empresa Atractivos

.

Produce vídeos de anuncios de empresa convincentes y mensajes motivacionales que resuenen con tu personal, fomentando un ambiente de trabajo positivo.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos a partir de texto?

HeyGen aprovecha un avanzado generador de vídeos AI para transformar guiones de texto en vídeos profesionales sin esfuerzo. Nuestro generador de texto a vídeo permite a los usuarios introducir su contenido y ver cómo cobra vida con visuales y locuciones impulsadas por AI, agilizando la producción de contenido.

¿Qué capacidades AI ofrece HeyGen para la narración y los visuales de vídeo?

HeyGen integra sofisticados avatares AI y un generador de voz AI para proporcionar una narración de vídeo dinámica. Puedes seleccionar entre una amplia gama de avatares AI para presentar tu mensaje, con locuciones de sonido natural, mejorando el compromiso para vídeos de formación de empleados o comunicaciones internas.

¿Puedo personalizar la apariencia de los vídeos generados por AI en HeyGen?

Sí, HeyGen ofrece amplios controles de marca y plantillas personalizables para asegurar que tus vídeos de informes de personal AI se alineen con la identidad de tu empresa. Puedes incorporar fácilmente tu logotipo, colores de marca y utilizar varias herramientas de edición de vídeo para crear contenido pulido y acorde a la marca.

¿Cuáles son las opciones de salida para los vídeos creados con la plataforma AI de HeyGen?

La plataforma de vídeo AI de HeyGen te permite exportar tus vídeos finales en formatos estándar como MP4, listos para varios usos. También puedes beneficiarte de funciones de compartición inteligente y capacidades de cambio de tamaño de aspecto, asegurando que tu contenido esté optimizado para cualquier plataforma, desde anuncios de empresa hasta redes sociales.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo