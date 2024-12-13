Tu Generador de Vídeos de Informes de Personal AI para Actualizaciones Instantáneas
Crea fácilmente anuncios de empresa y vídeos de formación atractivos utilizando texto a vídeo desde el guion para mejorar la retención de información.

Desarrolla un vídeo de bienvenida de 2 minutos para la incorporación de nuevos empleados, utilizando un "generador de vídeos AI" para presentar la cultura de la empresa y los sistemas clave. La estética visual debe ser amigable y atractiva, mostrando diversos "avatares AI" interactuando en varios entornos de oficina virtuales. Una generación de voz en off cálida y alentadora establecerá un tono positivo para los recién llegados, junto con el uso de los avatares AI de HeyGen.
Produce un vídeo de anuncio de 60 segundos para toda la empresa, centrado en un nuevo protocolo de ciberseguridad. Este "generador de texto a vídeo" permitirá la creación rápida de un estilo visual moderno e informativo que incorpore la marca corporativa y puntos de datos claros. El audio debe ser seguro y autoritario, complementado con subtítulos/captions de HeyGen para mejorar la accesibilidad y la retención de información en las comunicaciones internas.
Diseña un vídeo instructivo de 1 minuto para el personal de soporte técnico explicando un nuevo proceso de resolución de problemas complejo. Este vídeo, construido en una "plataforma de vídeo AI", adoptará un estilo visual paso a paso con instrucciones y anotaciones claras en pantalla. El audio será calmado y preciso, asegurando una fácil comprensión, y utilizará el cambio de tamaño de aspecto y exportaciones de HeyGen para la distribución en múltiples plataformas internas.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora la Formación y el Compromiso del Personal con AI.
Mejora los vídeos de formación de empleados e informes de personal utilizando AI para mejorar el compromiso y la retención de información dentro de tu organización.
Agiliza el Aprendizaje Interno y la Incorporación.
Desarrolla numerosos módulos de formación interna y vídeos de incorporación de manera eficiente, asegurando un aprendizaje consistente para todos los empleados con AI.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos a partir de texto?
HeyGen aprovecha un avanzado generador de vídeos AI para transformar guiones de texto en vídeos profesionales sin esfuerzo. Nuestro generador de texto a vídeo permite a los usuarios introducir su contenido y ver cómo cobra vida con visuales y locuciones impulsadas por AI, agilizando la producción de contenido.
¿Qué capacidades AI ofrece HeyGen para la narración y los visuales de vídeo?
HeyGen integra sofisticados avatares AI y un generador de voz AI para proporcionar una narración de vídeo dinámica. Puedes seleccionar entre una amplia gama de avatares AI para presentar tu mensaje, con locuciones de sonido natural, mejorando el compromiso para vídeos de formación de empleados o comunicaciones internas.
¿Puedo personalizar la apariencia de los vídeos generados por AI en HeyGen?
Sí, HeyGen ofrece amplios controles de marca y plantillas personalizables para asegurar que tus vídeos de informes de personal AI se alineen con la identidad de tu empresa. Puedes incorporar fácilmente tu logotipo, colores de marca y utilizar varias herramientas de edición de vídeo para crear contenido pulido y acorde a la marca.
¿Cuáles son las opciones de salida para los vídeos creados con la plataforma AI de HeyGen?
La plataforma de vídeo AI de HeyGen te permite exportar tus vídeos finales en formatos estándar como MP4, listos para varios usos. También puedes beneficiarte de funciones de compartición inteligente y capacidades de cambio de tamaño de aspecto, asegurando que tu contenido esté optimizado para cualquier plataforma, desde anuncios de empresa hasta redes sociales.