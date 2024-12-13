La plataforma de vídeo AI de HeyGen te permite exportar tus vídeos finales en formatos estándar como MP4, listos para varios usos. También puedes beneficiarte de funciones de compartición inteligente y capacidades de cambio de tamaño de aspecto, asegurando que tu contenido esté optimizado para cualquier plataforma, desde anuncios de empresa hasta redes sociales.