Creador de Vídeos con Portavoz de IA: Crea Vídeos Atractivos Fácilmente
Crea vídeos de marketing y formación atractivos con nuestros avatares de IA realistas, ofreciendo consistencia de marca y producción de vídeo escalable.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Un vídeo ágil de 30 segundos, perfecto para creadores de contenido e influencers en redes sociales, podría ofrecer un consejo rápido y práctico para el compromiso de la audiencia. Su estilo visual y de audio debe ser moderno y dinámico, con cortes rápidos, gráficos modernos y una voz en off atractiva. Se pueden aprovechar las extensas Plantillas de Vídeo de HeyGen, empleando avatares de IA para personalizar al presentador, permitiendo la exportación con redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para varias plataformas sociales, mostrando la flexibilidad de un generador de vídeos de IA.
Desarrolla un vídeo corporativo pulido de 60 segundos para equipos de comunicación y gerentes de marca, presentando una nueva iniciativa de la empresa. La estética debe ser tranquilizadora y profesional, manteniendo una fuerte consistencia de marca a lo largo con elementos de marca sutiles y una voz calmada y autoritaria. Utiliza los avatares de IA de HeyGen para el portavoz, mejora el mensaje con generación sofisticada de voz en off e incorpora visuales relevantes de la biblioteca de medios/soporte de stock para subrayar la narrativa, creando una experiencia fluida de generador de vídeos de IA.
Crea un vídeo destacado de producto de 15 segundos dirigido a negocios de comercio electrónico y anunciantes de productos para una venta flash. Este vídeo debe ser rápido, centrado en el producto, con visuales vibrantes y un llamado a la acción claro y enérgico. Emplea el Texto a vídeo desde guion de HeyGen para una creación de contenido rápida, asegurando subtítulos prominentes para visualización móvil, y presentando avatares de IA atractivos para presentar la oferta, convirtiéndolo en una herramienta ideal para vídeos de marketing impactantes.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Creación de Anuncios de Alto Rendimiento.
Produce rápidamente vídeos de marketing impactantes con portavoces de IA para impulsar el compromiso y las conversiones.
Contenido Atractivo para Redes Sociales.
Crea sin esfuerzo vídeos y clips cautivadores para redes sociales con avatares de IA para aumentar la presencia en línea.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar mis vídeos de marketing?
HeyGen te permite crear vídeos de marketing cautivadores de manera eficiente, utilizando nuestro creador de vídeos con portavoz de IA para transformar guiones en contenido atractivo. Aprovecha diversas plantillas de vídeo y controles de marca personalizados para asegurar la consistencia de marca en todas tus campañas.
¿Qué tipos de avatares de IA están disponibles con HeyGen?
HeyGen ofrece una selección versátil de avatares de IA, permitiéndote elegir el portavoz de IA perfecto para tu contenido de vídeo. Nuestra plataforma también admite avatares personalizados, asegurando que tu representación visual se alinee perfectamente con la identidad de tu marca.
¿Simplifica HeyGen el proceso de creación de vídeos?
Sí, HeyGen simplifica significativamente la creación de vídeos al permitir a los usuarios generar vídeos profesionales a partir de guiones de texto con avatares de IA realistas y generación de voz en off integrada. Esta interfaz fácil de usar hace que la producción de vídeos escalable sea accesible y ahorre tiempo para diversas necesidades.
¿Cómo asegura HeyGen la consistencia de marca en mi contenido de vídeo?
HeyGen proporciona robustos controles de marca, incluyendo opciones para tu logo, colores y avatares personalizados, para asegurar que cada vídeo refleje la identidad única de tu marca. Esta plataforma integral de creación de vídeos de IA ayuda a mantener un mensaje y estética de marca consistentes en todas tus producciones.