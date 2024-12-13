Generador de Vídeos con Portavoz de IA: Crea Vídeos Atractivos Rápidamente
Convierte sin esfuerzo guiones en impresionantes visuales y voces en off utilizando avanzadas capacidades de texto a vídeo.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo de formación interna de 2 minutos para nuevos empleados y equipos internos, demostrando los pasos para usar una nueva función de software propietario. El estilo visual y de audio debe ser atractivo e informativo, incorporando capturas de pantalla y una voz amigable y alentadora. Utilizando las plantillas y escenas de HeyGen para contenido estructurado y generación de voz en off para una narración consistente, este vídeo de varias diapositivas incorporará eficazmente al personal, destacando su utilidad para varios vídeos de formación.
Crea un vídeo explicativo conciso de 60 segundos dirigido a profesionales de TI y socios potenciales, detallando una integración compleja de API. La presentación visual debe ser moderna y elegante, empleando diagramas animados y una voz autoritaria de un avatar de IA. Este vídeo demostrará la eficiencia de usar los avatares de IA de HeyGen y su función flexible de redimensionamiento y exportación de relación de aspecto para ofrecer explicaciones técnicas con un acabado profesional, fácilmente elaboradas a través de un editor basado en texto.
Genera un vídeo dinámico de 45 segundos destacando una característica para usuarios expertos en tecnología y primeros adoptantes, presentando una capacidad nueva y única. El vídeo debe tener un estilo visual energético y personalizado, con una creación de avatar personalizada que resuene con la audiencia, acompañada de una voz animada y atractiva. Aprovechando las capacidades del generador de vídeos de IA de HeyGen, este clip puede compartirse fácilmente a través de páginas de intercambio de vídeos, asegurando una amplia visibilidad para la nueva característica.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Campañas Publicitarias de Alto Impacto.
Crea rápidamente anuncios de vídeo atractivos y de alto rendimiento con portavoces de IA para captar la atención de la audiencia y obtener resultados.
Mejora la Formación y la Incorporación.
Utiliza portavoces de IA para desarrollar vídeos de formación atractivos e informativos que mejoren la retención de empleados y la efectividad del aprendizaje.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo facilita HeyGen flujos de trabajo eficientes en la producción de vídeos?
HeyGen agiliza la creación de vídeos ofreciendo un editor fácil de usar basado en texto donde puedes simplemente introducir tu guion para generar el vídeo. Esto incluye avanzadas capacidades de texto a voz y una biblioteca de medios integrada, permitiendo actualizaciones fáciles y descargas de alta calidad en MP4 para diversas plataformas.
¿Puedo personalizar los avatares de IA y la marca en los vídeos de HeyGen?
Sí, HeyGen ofrece amplias opciones para personalizar avatares de IA, permitiéndote crear un presentador verdaderamente personalizado y acorde con la marca. Puedes aplicar controles de marca específicos, incluyendo colores y logotipos personalizados, para asegurar que el contenido de tu vídeo se alinee perfectamente con la identidad de tu marca.
¿Ofrece HeyGen soluciones para crear vídeos en varios idiomas?
Absolutamente, HeyGen cuenta con robustas capacidades multilingües, permitiéndote generar voces en off profesionales y voces sintéticas en numerosos idiomas. Esta característica ayuda a las empresas a crear contenido de vídeo localizado de manera eficiente, ampliando efectivamente su alcance global y la interacción con la audiencia.
¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para simplificar la creación de vídeos para usuarios sin habilidades de edición?
La interfaz fácil de usar de HeyGen y su funcionalidad de texto a vídeo simplifican la producción de vídeos profesionales, incluso para aquellos que no tienen habilidades de edición de vídeo. Las características clave incluyen subtítulos automáticos, junto con una selección de plantillas de vídeo para agilizar la creación de vídeos de varias diapositivas.