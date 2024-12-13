Generador de Portavoces de IA: Crea Vídeos Profesionales al Instante

Genera vídeos profesionales y atractivos sin esfuerzo transformando tu texto en contenido convincente con avatares de IA realistas.

Crea un vídeo explicativo de producto de 30 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas, con un avatar de IA profesional que articule claramente los beneficios de un nuevo servicio. El estilo visual debe ser limpio y nítido, complementado con música de fondo animada y una locución clara generada usando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo de campaña de marketing de 45 segundos dirigido a los especialistas en marketing digital, utilizando las plantillas y escenas de HeyGen para un estilo visual dinámico y moderno. El audio debe contar con música pop de fondo y un avatar de IA enérgico que transmita los mensajes clave con subtítulos automáticos para maximizar el alcance.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de bienvenida de 60 segundos para nuevos empleados o usuarios de software, presentado por un avatar de IA accesible. Emplea un estilo visual amigable e instructivo con música de fondo tranquila y aprovecha la generación de locuciones de HeyGen para asegurar una comunicación clara, optimizada para varias plataformas usando el cambio de relación de aspecto y exportaciones.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un corto creativo de 30 segundos que muestre el poder de una plataforma de creación de vídeos con IA para creadores de contenido que buscan eficiencia. El vídeo debe adoptar un estilo visual y de audio rápido e inspirador, con diversos avatares de IA de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen, demostrando la rápida generación y personalización de contenido.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Portavoces de IA

Transforma sin esfuerzo tu texto en vídeos atractivos con portavoces de IA realistas en solo cuatro sencillos pasos usando nuestra plataforma intuitiva.

1
Step 1
Pega Tu Guion
Comienza introduciendo o pegando tu guion deseado en la plataforma. Nuestra tecnología de texto a vídeo prepara instantáneamente tu mensaje para un portavoz de IA, asegurando claridad y precisión.
2
Step 2
Selecciona un Avatar de IA
Elige de una diversa biblioteca de avatares de IA para representar tu marca. Estos portavoces de IA realistas están diseñados para captar la atención de tu audiencia y entregar tu contenido de manera profesional.
3
Step 3
Personaliza Tu Vídeo
Personaliza tu vídeo añadiendo música de fondo, visuales de la biblioteca de medios y aplicando controles de marca. Esta personalización asegura que tu vídeo se alinee perfectamente con la identidad de tu marca.
4
Step 4
Genera y Exporta
Una vez que tu vídeo esté completo, genera tu producción final. Nuestra plataforma asegura una salida de vídeo en alta resolución, lista para que la exportes y compartas en todos tus canales preferidos.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Formación y Desarrollo Mejorados

.

Utiliza la IA para crear vídeos de formación atractivos que aumenten el compromiso de los aprendices y mejoren la retención del conocimiento.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo potencia HeyGen la producción creativa de vídeos con IA?

HeyGen actúa como un avanzado creador de vídeos con IA, permitiendo a los usuarios crear vídeos atractivos con avatares personalizados. Sus robustas características de personalización, incluyendo la capacidad de personalizar expresiones y utilizar salida de vídeo en alta resolución, permiten crear vídeos de portavoces de IA verdaderamente únicos que elevan tu visión creativa.

¿Puede HeyGen crear un avatar de IA personalizado que se parezca a mí?

Sí, HeyGen ofrece capacidades avanzadas para crear un avatar de IA personalizado, incluyendo una función de gemelo digital, asegurando que tu portavoz de IA te represente con precisión. Esto se integra perfectamente con la clonación de voz y la sofisticada tecnología de sincronización labial para actuaciones auténticas y creativas.

¿Qué tipo de contenido puedo crear usando las capacidades de texto a vídeo de HeyGen?

Con la tecnología de texto a vídeo de vanguardia de HeyGen, puedes generar una amplia gama de vídeos atractivos, desde explicativos de productos hasta vídeos de bienvenida y contenido de marketing. Utiliza el generador de guiones y las extensas plantillas de vídeo, junto con el soporte multilingüe y locuciones realistas, para dar vida a tus ideas creativas de manera eficiente.

¿Qué tan fácil de usar es HeyGen para la edición y personalización de vídeos?

HeyGen cuenta con una interfaz altamente fácil de usar que simplifica la edición y personalización de vídeos con IA para todos, independientemente de su experiencia en producción de vídeos. Puedes aplicar fácilmente controles de marca, integrar elementos de la extensa biblioteca de medios y usar el cambio de relación de aspecto para asegurar que tus vídeos estén perfectamente adaptados para cualquier plataforma.

