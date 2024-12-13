Generador de anuncios con portavoz de IA para anuncios de vídeo de alta conversión

Crea anuncios de vídeo ganadores que aumenten el ROAS y mantengan la consistencia de la marca utilizando nuestros avanzados avatares de IA.

Imagina un vídeo de 30 segundos, de alta energía, diseñado para profesionales del marketing de rendimiento y propietarios de pequeñas empresas que tienen dificultades con la producción de creatividades publicitarias. El estilo visual debe ser elegante y moderno, con cortes rápidos y paletas de colores vibrantes, complementado por una voz en off inspiradora y clara. La narrativa demuestra cómo un generador de anuncios con portavoz de IA simplifica la creación de creatividades publicitarias atractivas, destacando específicamente el poder de los avatares de IA generados a partir de un texto a vídeo desde un guion.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Elabora un vídeo de 45 segundos, profesional y sofisticado, dirigido a agencias de marketing y directores creativos que exigen anuncios de vídeo ganadores de alta calidad. La estética visual debe ser cinematográfica con transiciones suaves y un branding sutil, apoyado por una generación de voz en off autoritaria y persuasiva. Este vídeo ilustrará el poder de las extensas plantillas y escenas de HeyGen para producir campañas publicitarias impactantes, mostrando cómo las agencias de marketing pueden aprovechar esto para la consistencia de la marca.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo de 60 segundos, auténtico y juguetón, dirigido a emprendedores de comercio electrónico y gerentes de producto que buscan escalar su contenido. El estilo visual debe emular anuncios de vídeo estilo UGC, con cortes dinámicos, texto en pantalla y una voz en off amigable y entusiasta. El mensaje central se centrará en cómo la creación de anuncios impulsada por IA permite la generación rápida de diversos vídeos publicitarios, utilizando una vasta biblioteca de medios/soporte de stock y subtítulos/captions automáticos para un alcance amplio.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo de 30 segundos, rápido y eficiente, dirigido a creadores de contenido ocupados y hackers de crecimiento enfocados en el despliegue rápido de campañas. La presentación visual debe ser limpia y directa, utilizando gráficos animados y transiciones rápidas, acompañada de una voz en off concisa y enérgica. Este prompt enfatiza la velocidad y versatilidad del generador de anuncios de IA de HeyGen para producir múltiples vídeos publicitarios rápidamente, mostrando su función de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para distribución multiplataforma desde un texto a vídeo desde un guion.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo funciona el generador de anuncios con portavoz de IA

Crea sin esfuerzo anuncios de vídeo de alto rendimiento con portavoces de IA realistas. Transforma tus guiones en creatividades publicitarias atractivas en minutos y potencia tus campañas.

1
Step 1
Pega tu guion
Comienza introduciendo tu texto publicitario. Nuestra IA transformará tu texto en una voz en off de sonido natural, formando la base de tu atractiva creatividad publicitaria.
2
Step 2
Elige tu portavoz de IA
Selecciona entre una diversa gama de avatares de IA realistas para representar tu marca. Elige la persona perfecta para transmitir tu mensaje con impacto y autenticidad.
3
Step 3
Personaliza tu escena
Mejora tu anuncio con visuales relevantes, escenas de fondo y elementos de branding. Utiliza plantillas de anuncios y activos de la biblioteca de medios para crear un aspecto profesional.
4
Step 4
Exporta tu anuncio de vídeo
Una vez que tu anuncio esté perfeccionado, expórtalo en varios formatos de relación de aspecto. Ahora estás listo para desplegar tu vídeo publicitario de alta calidad impulsado por IA y alcanzar tus objetivos de marketing.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce anuncios testimoniales impulsados por IA

Transforma historias de éxito de clientes en poderosos anuncios de vídeo con avatares de IA realistas para generar confianza e impulsar conversiones.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mis creatividades publicitarias con avatares de IA realistas?

HeyGen te permite crear "creatividades publicitarias" atractivas presentando "avatares de IA realistas" como portavoces. Estos avatares de IA transmiten tu mensaje con realismo, haciendo que tus "vídeos publicitarios" sean más dinámicos y cautivadores. Esta capacidad eleva significativamente la presencia de tu marca en los materiales de marketing.

¿Qué tipos de vídeos publicitarios puedo generar usando las herramientas de creación de anuncios impulsadas por IA de HeyGen?

Las herramientas de "creación de anuncios impulsadas por IA" de HeyGen te permiten producir una amplia gama de "vídeos publicitarios", desde presentaciones de productos hasta vídeos explicativos y anuncios en redes sociales. Puedes aprovechar su función de texto a vídeo desde un guion para transformar rápidamente ideas en contenido visual atractivo. Esto agiliza eficientemente tu flujo de trabajo de producción publicitaria.

¿HeyGen admite la creación de anuncios de vídeo estilo UGC para campañas de marketing?

Sí, HeyGen facilita la creación eficiente de "anuncios de vídeo estilo UGC" auténticos sin necesidad de metraje real de usuarios o sesiones de fotos costosas. Al utilizar varias plantillas y avatares de IA, puedes generar rápidamente contenido que resuene como genuino. Esto ayuda a los "profesionales del marketing de rendimiento" a lograr un alto compromiso y "consistencia de marca" en sus campañas.

¿Cómo ayuda HeyGen a los profesionales del marketing de rendimiento a crear anuncios de vídeo ganadores con sus plantillas de anuncios integradas?

HeyGen proporciona una rica biblioteca de "plantillas de anuncios" diseñadas para ayudar a los "profesionales del marketing de rendimiento" a crear "anuncios de vídeo ganadores" en diversas industrias y objetivos de marketing. Estas plantillas ofrecen un punto de partida estructurado, permitiéndote personalizar fácilmente el contenido, el branding y el mensaje. Esto acelera el proceso creativo, ayudándote a optimizar el "ROAS" y lograr mejores resultados.

