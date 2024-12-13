Imagina un vídeo de 30 segundos, de alta energía, diseñado para profesionales del marketing de rendimiento y propietarios de pequeñas empresas que tienen dificultades con la producción de creatividades publicitarias. El estilo visual debe ser elegante y moderno, con cortes rápidos y paletas de colores vibrantes, complementado por una voz en off inspiradora y clara. La narrativa demuestra cómo un generador de anuncios con portavoz de IA simplifica la creación de creatividades publicitarias atractivas, destacando específicamente el poder de los avatares de IA generados a partir de un texto a vídeo desde un guion.

