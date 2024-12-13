Crea un vídeo convincente de 45 segundos dirigido a profesionales ocupados y líderes de equipo, demostrando cómo un generador de resúmenes con IA puede revolucionar su flujo de trabajo. El estilo visual debe ser rápido y moderno, con música de fondo animada y gráficos limpios y profesionales, enfatizando la capacidad de extraer rápidamente ideas clave y ahorrar tiempo. Utiliza la función de Texto a vídeo de HeyGen para narrar sin problemas los beneficios de esta herramienta de productividad, complementada con una generación de voz en off nítida.

Generar Vídeo