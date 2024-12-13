Crea un vídeo convincente de 30 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas ocupados que luchan por mantener una presencia online constante. El estilo visual debe ser brillante y enérgico, con cortes rápidos entre una persona frustrada y luego una serena y productiva, acompañado de una pista de audio optimista y alentadora. Este vídeo debe mostrar cómo un generador de contenido social con IA simplifica su flujo de trabajo, destacando específicamente la función de Texto a vídeo desde guion de HeyGen para generar rápidamente publicaciones sociales atractivas sin esfuerzo extenso.

Generar Vídeo