Generador de Vídeos de IA Transforma Pantallas de Señalización Digital
Aumenta el compromiso en tus pantallas digitales. Genera rápidamente vídeos profesionales con avatares de IA realistas.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo explicativo enérgico de 45 segundos dirigido a organizadores de eventos y gerentes de tiendas minoristas, demostrando cómo pueden generar rápidamente contenido atractivo para sus pantallas. El estilo visual debe ser rápido, con cortes rápidos entre ejemplos, acompañado de música de fondo motivacional y un narrador entusiasta. Enfatiza la facilidad de creación de contenido utilizando las diversas plantillas y escenas de HeyGen, transformando guiones simples en visuales cautivadores.
Diseña un elegante vídeo promocional de 60 segundos para especialistas en marketing en redes sociales, ilustrando las amplias características de personalización disponibles para su mensaje de marca. El estilo visual y de audio debe ser moderno y contemporáneo, utilizando gráficos geniales y una voz en off suave y segura. Muestra cómo las capacidades de texto a vídeo desde guión les permiten producir contenido altamente personalizado con subtítulos automáticos, perfecto para cualquier plataforma de redes sociales.
Produce un vídeo profesional de comunicación interna de 30 segundos para departamentos de comunicaciones corporativas y recursos humanos, destacando la eficiencia de un generador de vídeos de IA para mensajes consistentes. El estilo visual debe ser limpio y corporativo, con un avatar de IA hablando que entregue un mensaje claro y conciso, complementado con música de fondo sutil. Demuestra cómo el generador de vídeos de IA, combinado con la generación precisa de voz en off, crea cabezas parlantes impactantes que mantienen la consistencia de la marca en todos los vídeos de marketing internos y externos.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Creación de Anuncios de IA de Alto Impacto.
Produce rápidamente anuncios atractivos para pantallas digitales, maximizando el compromiso y el alcance de tus campañas.
Contenido de Vídeo Atractivo para Pantallas.
Crea rápidamente vídeos cortos y clips cautivadores, perfectos para señalización digital dinámica y comunicaciones internas.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de contenido para diversas necesidades?
HeyGen permite a los usuarios generar sin esfuerzo vídeos de marketing de alta calidad y contenido para redes sociales utilizando plantillas intuitivas y capacidades avanzadas de generador de vídeos de IA. Nuestra plataforma agiliza todo el proceso de creación de contenido, haciendo que la producción de vídeos profesionales sea accesible para todos.
¿Puedo generar avatares de IA y cabezas parlantes con HeyGen?
¡Absolutamente! HeyGen es un avanzado generador de avatares de IA que te permite crear avatares de IA realistas y cabezas parlantes a partir de texto, con tecnología de generador de voz de IA. Esto hace que sea sencillo producir vídeos explicativos atractivos o mensajes personalizados sin necesidad de herramientas de edición de vídeo complejas.
¿Qué capacidades ofrece HeyGen para soluciones de señalización digital dinámica?
HeyGen proporciona características robustas para crear contenido de señalización digital dinámica, incluyendo plantillas personalizables, controles de marca para tu logo y colores, y la capacidad de convertir texto a vídeo para señalización digital de IA atractiva. Nuestra plataforma asegura que tus comunicaciones visuales sean impactantes y coherentes con la marca.
¿Qué tan fáciles de usar son las herramientas de edición de vídeo y características de personalización de HeyGen?
HeyGen está diseñado para ser excepcionalmente fácil de usar, ofreciendo herramientas de edición de vídeo potentes pero intuitivas para todos los niveles de habilidad. Puedes aprovechar fácilmente las extensas características de personalización, como el soporte de biblioteca de medios, el cambio de tamaño de relación de aspecto y los controles de marca, para adaptar tus vídeos precisamente a tus necesidades.