Impulsa tu Negocio con Nuestro Creador de Vídeos de Presentación de Servicios de IA

Crea vídeos de presentación de servicios profesionales en minutos. Aprovecha los avatares de IA para transmitir tu mensaje con impacto y personalidad.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un anuncio atractivo de 30 segundos para un creador de vídeos explicativos de IA dirigido a redes sociales, orientado a propietarios de pequeñas empresas y profesionales del marketing que necesitan contenido rápido y profesional. El vídeo debe adoptar una estética visual limpia y brillante con una voz en off cálida y conversacional, enfatizando la facilidad de uso con las diversas plantillas y escenas de HeyGen para producir rápidamente vídeos de alta calidad.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo informativo de lanzamiento de producto de 60 segundos para un generador de vídeos de IA innovador, dirigido a entusiastas de la tecnología y gerentes de producto que buscan soluciones innovadoras. La experiencia visual debe ser limpia y sofisticada, utilizando visualizaciones de datos y una voz en off confiada y explicativa para demostrar cómo la capacidad de texto a vídeo de HeyGen transforma contenido escrito en visuales atractivos sin esfuerzo.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un tutorial útil de 45 segundos que demuestre el poder de la creación de vídeos impulsada por IA, diseñado para nuevos usuarios y creadores de contenido que buscan optimizar su flujo de trabajo. El estilo visual debe ser claro y fácil de usar, empleando grabaciones de pantalla y una narración de audio amigable y alentadora, mostrando específicamente cómo la función de generación de voz en off de HeyGen crea narraciones profesionales sin equipo de estudio.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funcionan los Vídeos de Presentación de Servicios de IA

Crea sin esfuerzo vídeos de presentación de servicios de IA profesionales con avatares de IA y voces en off, diseñados para cautivar a tu audiencia y comunicar claramente tu valor.

1
Step 1
Crea tu Guion de Vídeo
Comienza elaborando tu narrativa. Simplemente escribe o pega tu guion de vídeo, y nuestra plataforma convertirá tu texto en visuales atractivos.
2
Step 2
Selecciona tu Avatar de IA y Voz
Da vida a tu presentación de servicio seleccionando un avatar de IA para ser tu presentador, añadiendo un toque humano profesional y atractivo.
3
Step 3
Aplica Visuales y Branding
Personaliza tu vídeo aplicando tu identidad de marca única. Integra tu logotipo y personaliza colores y fuentes usando nuestros controles de branding intuitivos.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Creación
Finaliza tu vídeo profesional impulsado por IA y expórtalo en el formato de aspecto deseado, listo para ser compartido con tu audiencia en todas las plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca Historias de Éxito de Clientes

Desarrolla vídeos de IA impactantes para presentar el éxito de los clientes, demostrando el valor real de tu servicio.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos explicativos de IA atractivos?

HeyGen permite a los usuarios generar fácilmente vídeos explicativos de IA de alta calidad para diversos propósitos. Nuestra plataforma ofrece una amplia selección de plantillas de vídeo personalizables y avatares de IA, haciendo que el proceso de creación de vídeos impulsado por IA sea eficiente y visualmente atractivo.

¿Puedo personalizar los avatares de IA y las voces en off dentro de HeyGen?

Sí, HeyGen ofrece amplias opciones de personalización para tus avatares de IA y voces en off de IA. Puedes adaptar su apariencia y utilizar nuestra avanzada generación de voz para crear narraciones únicas y atractivas para tus vídeos de IA.

¿Qué características de diseño ofrece HeyGen para la creación de vídeos dinámicos?

HeyGen ofrece un robusto editor de vídeo en línea con una interfaz de arrastrar y soltar, proporcionando acceso a plantillas de vídeo profesionales y animaciones dinámicas. Esto permite a los usuarios producir contenido personalizable y visualmente rico, incluyendo vídeos de productos impresionantes y presentaciones de servicios.

¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de producción de texto a vídeo?

HeyGen simplifica el proceso de producción de texto a vídeo permitiéndote transformar guiones directamente en vídeos atractivos utilizando nuestro generador de vídeos de IA. Puedes añadir fácilmente voces en off de IA y generar automáticamente subtítulos, optimizando todo el flujo de creación de contenido dentro de nuestro editor de vídeo en línea.

