Generador de Vídeos de Resumen de Servicios de IA: Simplifica la Creación de tus Vídeos

Transforma tus ideas en vídeos explicativos y promocionales de alta calidad sin esfuerzo con la potente funcionalidad de Texto a vídeo desde guion.

505/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Para los gerentes de marketing que buscan soluciones innovadoras de contenido, crea un vídeo explicativo de 90 segundos. Adopta un estilo de animación moderno y atractivo con colores vibrantes y una voz amigable de avatar de IA para desmitificar la creación de "vídeos explicativos" atractivos. Destaca lo poderosos que son los "Avatares de IA" para personalizar mensajes y demuestra el uso de diversos "Plantillas y escenas" para una rápida personalización, demostrando cómo las empresas pueden generar vídeos de marketing de manera eficiente.
Prompt de Ejemplo 2
Se necesita un vídeo promocional dinámico de 45 segundos para propietarios de pequeñas empresas y especialistas en marketing en redes sociales. Esta pieza corta e impactante debe aprovechar la edición rápida, visuales vibrantes y una voz en off enérgica y contundente para captar la atención. Ilustra la simplicidad de crear "vídeos promocionales" efectivos para varias plataformas mostrando el rico "Soporte de biblioteca de medios/stock" y la flexible función de "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones", asegurando vídeos de alta calidad que se adapten a cualquier canal de redes sociales.
Prompt de Ejemplo 3
Dirigido a creadores de contenido educativo y formadores corporativos, se imagina un vídeo de 2 minutos para detallar las funcionalidades avanzadas de una plataforma de "Vídeo generativo de IA". Preséntalo con una estética profesional e instructiva, incorporando texto claro en pantalla y una voz calmada y autoritaria para subrayar la precisión de la "Generación de voz en off" para temas complejos. Además, enfatiza el valor de los "Subtítulos/captions" automáticos para mejorar la accesibilidad y comprensión para un público amplio, asegurando una generación de voz en off natural.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Resumen de Servicios de IA

Transforma sin esfuerzo tus guiones en vídeos de resumen de servicios atractivos y de alta calidad con eficiencia impulsada por IA y características personalizables.

1
Step 1
Pega tu Guion
Comienza introduciendo tu guion de resumen de servicios. Nuestra plataforma utiliza capacidades avanzadas de texto a vídeo para interpretar tu contenido y prepararlo para la transformación visual.
2
Step 2
Elige tu Avatar de IA
Selecciona un avatar de IA profesional de nuestra diversa biblioteca para ser el presentador de tu vídeo. Personaliza su apariencia para representar perfectamente la imagen de tu marca.
3
Step 3
Aplica tu Marca
Integra la identidad de tu marca aplicando controles de marca personalizados, incluyendo tu logotipo y esquemas de color específicos, para asegurar un aspecto cohesivo y profesional.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo
Genera tu vídeo final de resumen de servicios de alta calidad. Optimízalo para cualquier plataforma seleccionando varias relaciones de aspecto y expórtalo sin esfuerzo para su uso inmediato.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Historias de Éxito de Clientes

.

Construye confianza y credibilidad transformando testimonios de clientes en estudios de caso en vídeo impactantes para tu resumen de servicios de IA.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo permite HeyGen la creación de texto a vídeo con voces en off de IA?

HeyGen utiliza un servicio avanzado de IA para transformar tu guion de texto en un vídeo profesional. Nuestra tecnología de texto a vídeo integra la generación de voz en off natural, permitiéndote generar vídeos de alta calidad de manera eficiente.

¿Puede HeyGen crear avatares de IA personalizados para vídeos de marca y marketing?

Sí, HeyGen se especializa en producir avatares de IA realistas que pueden personalizarse para alinearse con tu marca. Estos avatares de IA son ideales para mejorar vídeos promocionales, vídeos de marketing y vídeos explicativos con un aspecto profesional y consistente.

¿Qué tipo de opciones de personalización están disponibles para la generación de vídeos dentro de la plataforma de HeyGen?

HeyGen ofrece amplias opciones de personalización dentro de su editor de vídeo, apoyando la optimización del flujo de trabajo a través de plantillas y controles de marca. Los usuarios pueden adaptar elementos visuales, incorporar sus propios medios y asegurarse de que sus vídeos, incluidos los de redes sociales, reflejen su estilo único.

¿Cómo asegura HeyGen una salida de vídeo de alta calidad y características de accesibilidad?

HeyGen está diseñado para ofrecer vídeos de alta calidad a través de características como subtítulos automáticos y redimensionamiento de relación de aspecto. Este compromiso asegura que el contenido generado no solo sea visualmente atractivo, sino también accesible y optimizado para diversas plataformas.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo