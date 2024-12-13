Generador de Vídeos a partir de Guiones de IA: Crea Vídeos Atractivos Rápidamente

Transforma tu texto en contenido de vídeo de cabeza parlante dinámico al instante, aprovechando poderosos avatares de IA para cautivar a tu audiencia.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina un módulo de formación interna de 90 segundos diseñado para formadores corporativos y educadores, centrado en una nueva función de software. El vídeo debe tener una estética atractiva, directa y profesional, utilizando fondos personalizados y un presentador avatar de IA amigable. Este vídeo de cabeza parlante aprovechará la robusta capacidad de avatares de IA de HeyGen para ofrecer instrucciones claras y consistentes sin necesidad de presentadores humanos.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un anuncio de actualización de producto de 45 segundos dirigido a profesionales de marketing y gerentes de producto, destacando una nueva integración de plataforma. El estilo visual y de audio debe ser dinámico y animado, con cortes rápidos, superposiciones de texto animado y una pista de generación de locución enérgica. Esta producción de guion a vídeo concisa mostrará el poder de la generación de locuciones de HeyGen para articular rápidamente los beneficios y características clave.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un fragmento de 30 segundos para redes sociales dirigido a creadores de contenido globales y gestores de redes sociales, enfatizando la rápida difusión de información a través de varias plataformas. El estilo visual debe ser moderno y fácilmente digerible, con gráficos vibrantes y subtítulos claros en pantalla. Este vídeo demostrará cómo el uso efectivo de la capacidad de subtítulos/captions de HeyGen puede mejorar el alcance de los vídeos en redes sociales al garantizar la accesibilidad para audiencias diversas.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos a partir de Guiones de IA

Transforma tu contenido escrito en vídeos atractivos sin esfuerzo. Nuestro generador de vídeos a partir de guiones de IA simplifica la producción desde el texto hasta un producto final pulido y de alta calidad.

1
Step 1
Pega Tu Guion
Comienza pegando tu guion escrito directamente en la plataforma. Esto inicia el proceso de 'guion a vídeo', aprovechando nuestra avanzada capacidad de Texto a vídeo desde guion para formar la base de tu vídeo.
2
Step 2
Elige Tu Avatar de IA
Selecciona entre una amplia gama de 'avatares de IA' para ser el presentador de tu vídeo. Cada avatar puede emparejarse con una voz de IA, asegurando una presentación de 'vídeo de cabeza parlante' natural y atractiva que narra perfectamente tu contenido.
3
Step 3
Añade Mejoras Visuales
Mejora tu vídeo con varios elementos como 'subtítulos', música de fondo o medios de stock de nuestra biblioteca. Nuestra función de 'Subtítulos/captions' asegura que tu mensaje sea accesible e impactante, perfeccionando tu experiencia de 'editor de vídeo en línea'.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo
Una vez satisfecho, genera y exporta tu creación. Recibirás un archivo 'MP4 de alta resolución', listo para cualquier plataforma, mostrando el poder de nuestro 'Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones' para producir 'vídeos para redes sociales' profesionales.

Casos de Uso

Produce Anuncios de Vídeo de Alto Impacto

Produce Anuncios de Vídeo de Alto Impacto

Convierte guiones publicitarios en anuncios de vídeo poderosos y de alto rendimiento que capturan la atención y generan resultados.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo convierte HeyGen un guion en un vídeo usando IA?

HeyGen utiliza IA avanzada para transformar tu guion en vídeos profesionales, generando avatares de IA realistas y locuciones naturales de IA a partir de texto a voz. Esto agiliza el proceso de creación de contenido directamente dentro de la app HeyGen, haciendo accesible la producción de vídeos complejos.

¿Puede HeyGen añadir automáticamente subtítulos y exportar vídeos MP4 de alta resolución?

Sí, HeyGen genera automáticamente subtítulos precisos para todos los vídeos para mejorar la accesibilidad y el compromiso del espectador. Puedes exportar con confianza tus proyectos terminados como archivos MP4 de alta resolución, asegurando una calidad impecable en todas las plataformas.

¿Qué tipo de avatares de IA están disponibles en HeyGen para la creación de vídeos?

HeyGen ofrece una selección diversa de avatares de IA realistas que se pueden personalizar para adaptarse a tu marca y mensaje. Esto incluye tanto avatares de IA de stock como la capacidad de crear avatares personalizados, proporcionando flexibilidad para diversas necesidades de contenido.

¿Es HeyGen un editor de vídeo en línea completamente equipado para varios tipos de contenido?

Absolutamente, HeyGen proporciona una experiencia de editor de vídeo en línea integral, permitiéndote integrar sin problemas metraje de stock, música de fondo y controles de marca. Esto empodera a los usuarios para crear vídeos cortos atractivos y vídeos para redes sociales directamente en la app HeyGen.

