Creador de vídeos de anuncios escolares de IA para actualizaciones instantáneas
Crea vídeos educativos atractivos con facilidad, aprovechando la funcionalidad de texto a vídeo impulsada por IA desde el guion.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un vídeo educativo atractivo de 60 segundos para estudiantes de primaria, simplificando conceptos matemáticos complejos. Este proyecto de Generador de Vídeos de IA debe presentar un estilo visual colorido e interactivo acompañado de una voz clara y amigable de IA, aprovechando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para convertir lecciones en contenido dinámico.
Se requiere un vídeo promocional de 30 segundos para anunciar la exposición anual de arte estudiantil a toda la comunidad escolar y a los entusiastas del arte local. El estilo visual y de audio debe ser vibrante e inspirador, impulsado por una banda sonora animada y generación de voz en off profesional, utilizando las diversas plantillas y escenas de HeyGen para una creación rápida.
Diseña un vídeo de consejos de bienestar mental de 40 segundos, actuando como un creador de vídeos de anuncios escolares de IA para estudiantes de secundaria, enfatizando técnicas de reducción de estrés. El vídeo debe adoptar una estética visual calmante y de apoyo con una voz empática de IA, asegurando una amplia accesibilidad con subtítulos automáticos de HeyGen derivados de guiones impulsados por IA.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Optimiza la creación de contenido educativo.
Produce rápidamente vídeos informativos, lecciones y anuncios, haciendo que el aprendizaje sea accesible para todos los estudiantes.
Mejora la formación y orientación escolar.
Utiliza vídeos de IA para ofrecer formación atractiva para el personal e instrucciones claras de orientación para nuevos estudiantes o padres, mejorando la comprensión y retención.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de IA?
HeyGen simplifica el proceso de generar un vídeo completo transformando texto en contenido atractivo con avatares de IA realistas y plantillas personalizables, haciendo que la creación de vídeos profesionales sea accesible para todos.
¿Puedo usar avatares y voces en off personalizadas de IA con HeyGen?
Sí, HeyGen te permite aprovechar una amplia gama de avatares de IA y generar voces en off realistas en varios idiomas para añadir un toque único y profesional a tus vídeos generados por IA.
¿Qué recursos creativos ofrece HeyGen para la producción de vídeos?
HeyGen ofrece una rica biblioteca de recursos creativos, incluyendo guiones impulsados por IA, plantillas personalizables y fotos y vídeos de stock, permitiendo a los usuarios crear vídeos profesionales de manera eficiente mientras mantienen una marca consistente.
¿Cómo puede HeyGen mejorar los vídeos educativos o de marketing?
HeyGen mejora significativamente los vídeos educativos y de marketing permitiendo a los usuarios crear vídeos generados por IA atractivos con visuales dinámicos y voces en off claras, perfectos para vídeos de formación o campañas atractivas en redes sociales.