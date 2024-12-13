Creador de vídeos de anuncios escolares de IA para actualizaciones instantáneas

Crea vídeos educativos atractivos con facilidad, aprovechando la funcionalidad de texto a vídeo impulsada por IA desde el guion.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo educativo atractivo de 60 segundos para estudiantes de primaria, simplificando conceptos matemáticos complejos. Este proyecto de Generador de Vídeos de IA debe presentar un estilo visual colorido e interactivo acompañado de una voz clara y amigable de IA, aprovechando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para convertir lecciones en contenido dinámico.
Prompt de Ejemplo 2
Se requiere un vídeo promocional de 30 segundos para anunciar la exposición anual de arte estudiantil a toda la comunidad escolar y a los entusiastas del arte local. El estilo visual y de audio debe ser vibrante e inspirador, impulsado por una banda sonora animada y generación de voz en off profesional, utilizando las diversas plantillas y escenas de HeyGen para una creación rápida.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de consejos de bienestar mental de 40 segundos, actuando como un creador de vídeos de anuncios escolares de IA para estudiantes de secundaria, enfatizando técnicas de reducción de estrés. El vídeo debe adoptar una estética visual calmante y de apoyo con una voz empática de IA, asegurando una amplia accesibilidad con subtítulos automáticos de HeyGen derivados de guiones impulsados por IA.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo funciona el creador de vídeos de anuncios escolares de IA

Produce sin esfuerzo anuncios escolares atractivos con creación de vídeos impulsada por IA, desde el guion hasta visuales impresionantes en minutos.

1
Step 1
Crea tu guion
Comienza proporcionando el texto de tu anuncio. Nuestra plataforma aprovecha los guiones impulsados por IA para generar instantáneamente un borrador, transformando tus ideas en un formato listo para vídeo.
2
Step 2
Elige tus visuales y voz
Selecciona de una diversa biblioteca de avatares de IA personalizables. Elige el presentador perfecto para transmitir visualmente tu mensaje, dando vida a tu anuncio.
3
Step 3
Aplica marca y subtítulos
Integra los controles de marca únicos de tu escuela, añadiendo logotipos y colores para mantener una identidad institucional consistente en todos los anuncios.
4
Step 4
Exporta y comparte
Finaliza tu vídeo de anuncio escolar de alta calidad. Utiliza el cambio de tamaño de relación de aspecto y las exportaciones para compartir fácilmente tu creación en las plataformas deseadas para un alcance máximo.

Casos de Uso

Produce anuncios escolares atractivos

Crea anuncios en vídeo dinámicos e inspiradores para eventos escolares, logros y actualizaciones importantes para captar la atención de estudiantes y padres.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de IA?

HeyGen simplifica el proceso de generar un vídeo completo transformando texto en contenido atractivo con avatares de IA realistas y plantillas personalizables, haciendo que la creación de vídeos profesionales sea accesible para todos.

¿Puedo usar avatares y voces en off personalizadas de IA con HeyGen?

Sí, HeyGen te permite aprovechar una amplia gama de avatares de IA y generar voces en off realistas en varios idiomas para añadir un toque único y profesional a tus vídeos generados por IA.

¿Qué recursos creativos ofrece HeyGen para la producción de vídeos?

HeyGen ofrece una rica biblioteca de recursos creativos, incluyendo guiones impulsados por IA, plantillas personalizables y fotos y vídeos de stock, permitiendo a los usuarios crear vídeos profesionales de manera eficiente mientras mantienen una marca consistente.

¿Cómo puede HeyGen mejorar los vídeos educativos o de marketing?

HeyGen mejora significativamente los vídeos educativos y de marketing permitiendo a los usuarios crear vídeos generados por IA atractivos con visuales dinámicos y voces en off claras, perfectos para vídeos de formación o campañas atractivas en redes sociales.

