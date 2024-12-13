Generador de Vídeos de Anuncios Escolares con IA: Crea al Instante

Genera fácilmente vídeos de anuncios de eventos con avatares dinámicos de IA, haciendo que las noticias escolares sean cautivadoras para estudiantes y padres.

296/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un creador de vídeos educativos de 45 segundos para la incorporación de nuevos profesores y miembros del personal, detallando políticas escolares esenciales y recursos. El estilo visual y de audio debe ser profesional y directo, utilizando texto a vídeo desde el guion para transmitir información compleja de manera eficiente con visuales de apoyo.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo dinámico de anuncio de evento de 60 segundos para la feria comunitaria anual de la escuela, dirigido a los residentes locales y a toda la comunidad escolar. El vídeo debe ser visualmente enérgico y entusiasta, con un estilo de audio celebratorio, fácilmente ensamblado usando las diversas plantillas y escenas de HeyGen para captar la atención.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un creador de vídeos de 15 segundos para informes diarios del personal y actualizaciones administrativas rápidas, específicamente para el personal y la administración de la escuela. El vídeo debe tener una estética visual directa y profesional y una entrega de audio eficiente, aprovechando la generación de voz en off robusta para asegurar una comunicación clara de recordatorios importantes.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Anuncios Escolares con IA

Crea fácilmente anuncios escolares atractivos con IA. Genera vídeos dinámicos en minutos, perfectos para actualizaciones de eventos, noticias académicas y más.

1
Step 1
Crea tu Guion o Selecciona una Plantilla
Pega tu guion de anuncio escolar o selecciona entre plantillas prediseñadas para estructurar rápidamente tu contenido y comenzar.
2
Step 2
Elige tu Avatar y Voz de IA
Personaliza tu anuncio seleccionando un avatar de IA atractivo para presentar tu mensaje con una voz en off de sonido natural.
3
Step 3
Aplica Marca y Subtítulos
Mejora el profesionalismo añadiendo los activos únicos de tu escuela, como logotipos y colores, y subtítulos automáticos de IA para accesibilidad.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo de Anuncio
Finaliza tu creación exportando tu vídeo de anuncio de alta calidad, generado rápidamente por el generador de vídeos con IA, listo para su distribución.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce Anuncios Rápidos para Redes Sociales

.

Crea rápidamente vídeos de anuncios atractivos y concisos para redes sociales, manteniendo a la comunidad escolar informada y comprometida.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen servir como un generador de vídeos con IA para diversas necesidades de contenido?

HeyGen empodera a los usuarios como un generador de vídeos con IA integral, permitiendo la creación de vídeos profesionales para diversos propósitos, incluyendo materiales educativos y vídeos de anuncios de eventos. Nuestra plataforma simplifica el proceso de creación de vídeos con herramientas intuitivas y plantillas personalizables.

¿Puede HeyGen simplificar la creación de vídeos educativos y anuncios escolares?

Absolutamente, HeyGen es un creador de vídeos educativos eficaz y un generador de vídeos de anuncios escolares con IA. Puedes producir fácilmente contenido atractivo utilizando avatares de IA realistas y voces en off profesionales de IA para transmitir tus mensajes con claridad.

¿Qué capacidades avanzadas ofrece HeyGen para transformar texto en vídeo?

HeyGen sobresale en la conversión de texto a vídeo, permitiéndote convertir guiones en vídeos sin esfuerzo. Con nuestro potente creador de vídeos con IA, puedes seleccionar entre varios avatares de IA y generar automáticamente subtítulos de IA, asegurando que tu mensaje sea visualmente atractivo y accesible.

¿Proporciona HeyGen herramientas para incorporar activos de marca en los vídeos?

Sí, HeyGen proporciona herramientas robustas para incorporar tus activos de marca, como logotipos y colores, directamente en tus vídeos. Las herramientas de edición de vídeo de nuestra plataforma y las extensas plantillas aseguran que tu contenido refleje consistentemente la identidad única de tu marca.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo