Absolutamente, las capacidades avanzadas de traducción AI de HeyGen permiten la creación fácil de vídeos de seguridad en múltiples idiomas, superando efectivamente las barreras del idioma. Esto asegura que tus medidas de seguridad críticas y puntos clave sean accesibles y comprensibles para una fuerza laboral diversa, mejorando el cumplimiento general y la seguridad de los trabajadores.