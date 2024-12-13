Generador de Vídeos para Roadshow AI: Crea Presentaciones de Vídeo Atractivas

Crea vídeos de marketing de calidad de estudio con avatares AI personalizables, asegurando que tu roadshow cautive y convierta con facilidad.

Genera un vídeo explicativo de 1 minuto dirigido a desarrolladores de software, ilustrando la compleja arquitectura de una nueva API. El estilo visual debe ser limpio y técnico, incorporando diagramas animados y fragmentos de código en pantalla, acompañado de una voz en off clara y sintetizada. Utiliza la función "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen para convertir rápidamente explicaciones técnicas detalladas en narrativas visuales atractivas, destacando cómo un "generador de vídeo AI" simplifica la documentación.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un dinámico vídeo de marketing de 45 segundos para gestores de producto, mostrando los beneficios de un próximo lanzamiento de software. El vídeo debe contar con un "avatar AI" actuando como presentador virtual, exudando profesionalismo y entusiasmo, con una pista de fondo animada. Aprovecha la capacidad de "avatares AI" de HeyGen para crear un portavoz de marca consistente sin necesidad de filmación en vivo, haciendo el contenido altamente atractivo y compartible.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un tutorial conciso de 30 segundos para creadores de contenido sobre cómo generar rápidamente vídeos al estilo "YouTube Shorts" para consejos técnicos. La estética visual debe ser rápida y enérgica, con superposiciones de texto claras y audaces y transiciones de escena rápidas, utilizando una voz en off autoritaria pero amigable. Emplea las "Plantillas y escenas" de HeyGen para iniciar el proceso de creación y asegúrate de que los "Subtítulos/captions" se añadan automáticamente para accesibilidad y mayor alcance.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de formación corporativa de 2 minutos para especialistas en RRHH, detallando el nuevo proceso de incorporación de empleados utilizando un "vídeo generado por AI". El estilo visual y de audio debe ser calmado y profesional, con un avatar de "cabeza parlante" dirigiéndose directamente a la cámara, intercalado con metraje de archivo relevante de entornos de oficina y flujos de procesos. Aprovecha la "Generación de voz en off" de HeyGen para asegurar una narración consistente y clara a lo largo de todo el módulo de formación.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos para Roadshow AI

Transforma sin esfuerzo tus ideas en vídeos de roadshow dinámicos y de calidad de estudio usando AI, involucrando a tu audiencia con contenido personalizado en minutos.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza escribiendo o pegando el contenido de tu roadshow directamente en nuestra plataforma, que aprovecha la tecnología de Texto a vídeo desde guion para convertir tus palabras en una narración de vídeo atractiva.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar AI y Plantilla
Mejora tu presentación eligiendo de una diversa biblioteca de avatares AI para representar tu marca, luego selecciona una plantilla de vídeo profesional para establecer el tono visual.
3
Step 3
Añade Visuales y Branding
Personaliza tu vídeo de roadshow integrando los controles de Branding de tu marca (logo, colores) y añadiendo medios relevantes de nuestra biblioteca para apoyar visualmente tu mensaje.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo Generado por AI
Con tu guion y visuales en su lugar, genera tu vídeo de alta calidad generado por AI y expórtalo en la relación de aspecto deseada, listo para cautivar a tu audiencia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca Historias de Éxito de Clientes

.

Desarrolla vídeos de éxito de clientes convincentes para construir confianza y credibilidad durante tus presentaciones de roadshow.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos a partir de texto?

HeyGen funciona como un avanzado "generador de texto a vídeo", permitiendo a los usuarios transformar guiones en contenido profesional de "vídeo generado por AI" rápidamente. Su tecnología AI agiliza todo el proceso de producción desde el guion hasta el resultado final, haciendo que la creación de vídeos sea sencilla.

¿Puedo personalizar los elementos visuales y avatares en los vídeos de HeyGen?

Sí, HeyGen ofrece una amplia gama de "avatares AI" y "plantillas de vídeo" personalizables para elevar tu contenido. Los usuarios pueden personalizar sus vídeos con controles de marca, seleccionar de una extensa biblioteca de medios y asegurar "vídeos de calidad de estudio" con atractivo visual adaptado.

¿Qué opciones de salida están disponibles para los vídeos creados con HeyGen?

HeyGen proporciona opciones de salida flexibles, incluyendo "redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" para adaptarse a varias plataformas como "YouTube Shorts" u otros "vídeos de formato corto". Las herramientas de edición de vídeo integradas en la plataforma aseguran que tu contenido esté perfectamente formateado para su audiencia prevista.

¿HeyGen admite múltiples idiomas o características de accesibilidad?

Absolutamente, HeyGen mejora la accesibilidad y el alcance global a través de sus avanzadas capacidades de "doblaje AI" y "generación de voz en off". También puedes añadir automáticamente "subtítulos/captions" a tu contenido de "vídeo generado por AI", haciéndolo accesible a una audiencia más amplia.

