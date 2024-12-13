Creador de Vídeos Promocionales de IA para el Éxito en el Comercio Electrónico
Produce rápidamente vídeos de marketing cautivadores para lanzamientos de productos y redes sociales utilizando IA, aprovechando nuestras diversas plantillas y escenas.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un anuncio dinámico de 45 segundos para redes sociales diseñado para propietarios de tiendas de comercio electrónico y especialistas en marketing en redes sociales. El estilo visual debe ser rápido, con música de fondo moderna y cortes vibrantes. Este vídeo demostrará el poder de las plantillas y escenas de HeyGen y el redimensionamiento y exportación de relaciones de aspecto para producir rápidamente vídeos promocionales cautivadores, facilitando la adaptación del contenido a diversas plataformas.
Desarrolla un vídeo de marketing profesional de 60 segundos dirigido a minoristas en línea y gerentes de marca que buscan elevar la presencia de sus "tiendas de comercio electrónico". La estética debe ser elegante y aspiracional, utilizando un avatar de IA confiado para la narración con subtítulos claros. Este prompt enfatiza cómo la generación de voz en off de HeyGen combinada con un rico soporte de biblioteca de medios/stock ayuda a crear historias convincentes que resuenan con los clientes.
Produce un vídeo de producto informativo de 30 segundos para gerentes de producto y creadores de contenido que muestre nuevas características con visuales limpios y enfocados. Este prompt aborda cómo las herramientas impulsadas por IA de HeyGen agilizan la creación de "vídeos de producto" de alta calidad. Utiliza avatares de IA y texto a vídeo desde un guion para explicar eficientemente funcionalidades complejas, mejorando la comprensión y el compromiso del espectador sin un tiempo de producción extenso.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Campañas Publicitarias de Alto Rendimiento.
Crea sin esfuerzo vídeos promocionales y anuncios de alta conversión para tus productos minoristas, impulsando un impacto inmediato en las ventas y la visibilidad.
Promociones Atractivas en Redes Sociales.
Produce vídeos y clips cautivadores para redes sociales en minutos, perfectos para mostrar productos minoristas y expandir tu alcance en línea.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos promocionales de IA para el comercio minorista?
HeyGen permite a las empresas crear sin esfuerzo vídeos promocionales de IA de alta calidad para el comercio minorista. Utiliza avatares de IA y funciones de texto a vídeo para generar rápidamente vídeos de productos atractivos adaptados para tiendas de comercio electrónico y campañas de marketing.
¿Qué posibilidades creativas ofrece HeyGen para lanzamientos de productos?
HeyGen inspira ideas creativas para tus lanzamientos de productos a través de una rica biblioteca de plantillas y material de archivo. Mejora tus vídeos promocionales con voces en off generadas por IA y títulos y descripciones generados por IA para captar la atención del público de manera efectiva.
¿Puede HeyGen ayudar a crear vídeos de marketing optimizados para redes sociales?
Sí, HeyGen es un creador de vídeos promocionales efectivo para redes sociales, ofreciendo un editor intuitivo de arrastrar y soltar y redimensionamiento de relaciones de aspecto. Produce fácilmente vídeos de marketing atractivos que destacan en diversas plataformas con herramientas impulsadas por IA.
¿Permite HeyGen la personalización de marca en el contenido promocional?
Absolutamente, HeyGen permite un control total de la marca, permitiéndote incorporar tu logotipo y colores específicos en tus vídeos promocionales. Esto asegura la consistencia de la marca en todos tus vídeos de marketing, haciéndolos exclusivamente tuyos.