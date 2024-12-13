Generador de Vídeos Promocionales de Venta al por Menor con IA: Crea Vídeos Impresionantes Rápidamente

Eleva tu marketing minorista sin esfuerzo con Plantillas y escenas diseñadas profesionalmente para crear contenido promocional atractivo.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un anuncio vibrante de 45 segundos dirigido a gerentes de marketing que buscan amplificar su presencia en redes sociales. El estilo visual y de audio debe ser dinámico y atractivo, con colores brillantes y una melodía pegajosa y contemporánea. Demuestra cómo los avatares de IA de HeyGen y las capacidades de generación de locuciones pueden utilizarse para producir anuncios en vídeo llamativos que destaquen entre la multitud, convirtiéndolo en un creador de vídeos promocionales en línea ideal para campañas diversas.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo explicativo convincente de 60 segundos para startups y marketers individuales que necesitan crear vídeos de marketing profesionales sin habilidades técnicas extensas. Emplea un estilo visual inspirador y accesible, acompañado de una narración clara y alentadora y música de fondo suave. Destaca el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen y su variedad de Plantillas y escenas, ilustrando cómo este creador de vídeos promocionales simplifica todo el proceso, permitiendo a cualquiera crear contenido de alta calidad fácilmente.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un clip promocional nítido de 25 segundos para empresas que priorizan soluciones rentables para sus necesidades continuas de contenido. El vídeo debe tener un estilo visual corporativo eficiente y moderno, con cortes rápidos y una locución profesional y autoritaria. Muestra cómo HeyGen actúa como un editor de vídeo con IA, generando rápidamente múltiples vídeos promocionales impactantes utilizando su funcionalidad de Texto a vídeo desde guion, demostrando ser un potente generador de vídeos promocionales de venta al por menor con IA.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos Promocionales de Venta al por Menor con IA

Transforma ideas de productos en vídeos promocionales minoristas cautivadores con IA. Nuestra plataforma intuitiva simplifica la creación de vídeos, ayudándote a mostrar productos de manera efectiva y a involucrar a tu audiencia.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Vídeo
Comienza escribiendo o generando un guion atractivo para tu promoción minorista. Nuestras herramientas impulsadas por IA pueden ayudar a crear un lenguaje preciso para el producto, proporcionando una base sólida para tu vídeo.
2
Step 2
Selecciona Visuales y Locución
Mejora tu guion con visuales atractivos de nuestra extensa biblioteca de medios. Añade locuciones profesionales utilizando nuestra función de generación de locuciones para dar vida a la historia de tu producto.
3
Step 3
Aplica Marca y Estilo
Personaliza tu vídeo con controles de marca como logotipos y colores. Utiliza nuestras plantillas diseñadas profesionalmente para asegurar un aspecto pulido que se alinee con la estética de la marca minorista.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Promoción
Finaliza tu vídeo promocional minorista exportándolo en el formato de aspecto deseado. Tu vídeo de alta calidad está ahora listo para ser compartido en varias plataformas de redes sociales y tiendas de comercio electrónico.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mostrar Historias de Éxito de Clientes

.

Aumenta la confianza y credibilidad transformando testimonios de clientes en atractivas presentaciones en vídeo impulsadas por IA para tu marca.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos promocionales de venta al por menor?

HeyGen actúa como un generador de vídeos promocionales de venta al por menor con IA intuitivo, transformando tu texto o guion en vídeos promocionales atractivos sin esfuerzo. Aprovecha las plantillas diseñadas profesionalmente y las herramientas impulsadas por IA para una creación de vídeos inteligente y fácil, simplificando significativamente tus esfuerzos de marketing.

¿Qué opciones de personalización están disponibles para los vídeos promocionales en HeyGen?

HeyGen ofrece herramientas robustas de personalización de marca, permitiéndote adaptar cada aspecto de tus vídeos de marketing. Incorpora fácilmente tu logo, colores de marca, texto animado y elige de una rica biblioteca de fotos y vídeos de stock para crear contenido promocional único e impactante.

¿Puede HeyGen generar guiones y locuciones para mis anuncios en vídeo?

Sí, HeyGen mejora tu proceso de creación de vídeos promocionales ofreciendo guiones generados por IA y generación de locuciones sin fisuras. Nuestra plataforma aprovecha las capacidades de medios generativos para ayudarte a crear narrativas atractivas y audio profesional para tus anuncios en vídeo de manera rápida y eficiente.

¿Cómo apoya HeyGen la creación de vídeos promocionales para diversas plataformas?

HeyGen apoya la creación de vídeos promocionales versátiles optimizados para diversas plataformas, incluidos anuncios en vídeo para redes sociales. Adapta fácilmente tus vídeos de marketing con el cambio de tamaño de relación de aspecto y añade subtítulos/captions para maximizar el alcance y la participación en todos tus canales digitales.

