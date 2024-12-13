Generador de productos minoristas AI: Crea páginas de productos ganadoras

Genera páginas de productos altamente efectivas, sesiones fotográficas AI y descripciones de productos atractivas con integración perfecta en Shopify, impulsado por la automatización AI.

Imagina un dinámico vídeo de 45 segundos, dirigido a emprendedores de comercio electrónico y propietarios de pequeñas empresas, mostrando cómo revolucionar la presentación de productos. El estilo visual debe ser elegante y moderno, con transiciones rápidas y una pista de audio profesional y motivadora. Presenta un avatar de AI explicando cómo el estudio fotográfico de AI de HeyGen, combinado con modelos generados por AI, permite obtener imágenes impresionantes de cualquier producto, reduciendo drásticamente los costos de las sesiones fotográficas tradicionales. Destaca la facilidad de crear imágenes atractivas con modelos utilizando los avatares de AI de HeyGen, convirtiendo conceptos en realidad visual en minutos.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Visualiza una narrativa sofisticada de 60 segundos dirigida a los especialistas en marketing digital y gerentes de tiendas en línea, ilustrando el poder de la AI en la creación de páginas de productos altamente efectivas. El estilo visual debe ser limpio y persuasivo, utilizando animaciones atractivas y una voz en off confiada y autoritaria. Demuestra cómo usar la función de Texto a vídeo de HeyGen desde un guion puede transformar rápidamente tu copia de anuncios de Facebook en anuncios de vídeo atractivos, aprovechando nuestras plantillas reutilizables para diseñar contenido cautivador que impulsa las ventas y optimiza las descripciones de productos sin esfuerzo.
Prompt de Ejemplo 2
Imagina un vibrante vídeo corto de 30 segundos diseñado para creadores de contenido creativo y propietarios de tiendas boutique, explorando una flexibilidad de diseño sin límites. La estética visual debe ser brillante e imaginativa, con una banda sonora enérgica y una narración amigable y alentadora. Este vídeo destacará cómo la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen, integrada con una herramienta de diseño AI, permite la generación instantánea de imágenes y la regeneración de imágenes de fondo, asegurando que cada foto de producto destaque. Muestra la capacidad de generar fácilmente contenido de producto AI fresco, dando vida a visiones únicas con un esfuerzo mínimo.
Prompt de Ejemplo 3
Visualiza un impactante vídeo de 45 segundos específicamente para dropshippers y gerentes de productos, enfatizando la eficiencia y automatización en la creación de contenido. Emplea un estilo visual rápido con cortes nítidos, acompañado de una voz en off clara y concisa y música de fondo sutil y motivadora. El vídeo demostrará cómo poblar rápidamente las listas de productos utilizando los Subtítulos/captions de HeyGen para mejorar la accesibilidad, generando sin problemas fotos de productos profesionales y descripciones cautivadoras, todo construido por AI, para acelerar tu presencia en línea y maximizar las ganancias.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo funciona el Generador de Productos Minoristas AI

Crea sin esfuerzo contenido de producto impresionante, incluidas descripciones y visuales, y construye páginas minoristas altamente efectivas impulsadas por AI para máxima eficiencia.

1
Step 1
Sube Información del Producto
Comienza subiendo los datos esenciales de tu producto o pegando un enlace de producto de AliExpress o Shopify. Nuestra AI procesa rápidamente esta información para comprender los puntos de venta únicos de tu producto.
2
Step 2
Genera Visuales y Texto
Deja que la AI produzca automáticamente sesiones fotográficas de productos AI profesionales y descripciones atractivas. Obtén contenido de alta calidad y atractivo en segundos, listo para tu tienda en línea.
3
Step 3
Personaliza para Impacto
Ajusta tus activos generados con herramientas de edición intuitivas, asegurando que tus páginas de productos estén optimizadas para conversiones y se alineen perfectamente con la estética y voz de tu marca.
4
Step 4
Exporta a Canales de Venta
Importa directamente a la tienda de Shopify tus nuevas páginas de productos al instante. También puedes utilizar tus activos generados por AI para esfuerzos de marketing más amplios, incluida la generación de vídeos para cautivar a más clientes.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mostrar Testimonios de Productos

.

Construye confianza y credibilidad transformando las reseñas de clientes en testimonios de vídeo impactantes que destacan productos ganadores.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mi contenido de vídeo de productos?

HeyGen te permite generar contenido de vídeo AI atractivo a partir de guiones, con avatares y voces en off AI realistas, perfecto para mostrar tus productos y crear narrativas envolventes.

¿Puede HeyGen crear imágenes personalizadas con modelos para exhibiciones de productos?

Sí, HeyGen admite la generación de Modelos Humanos AI realistas e imágenes de modelos personalizadas, ideales para sesiones fotográficas de moda y la creación de imágenes diversas con modelos sin necesidad de fotografía tradicional.

¿Qué herramientas de diseño creativo ofrece HeyGen para crear activos visuales?

HeyGen proporciona un conjunto robusto de herramientas de diseño creativo, incluidas plantillas reutilizables, accesorios de arrastrar y soltar, y la capacidad de generar y editar fondos al instante, simplificando la creación de fotos de productos impresionantes y activos visuales.

¿Cómo ayuda HeyGen con la generación de anuncios AI y vídeos para redes sociales?

HeyGen agiliza el proceso de producción de anuncios AI de alto impacto y vídeos sociales a través de sus capacidades de texto a vídeo, asegurando que tu contenido promocional sea atractivo y esté listo para publicarse en varias plataformas.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo