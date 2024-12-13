Generador de Notas de Lanzamiento de AI: Automatiza tus Cambios

Automatiza la documentación con Resúmenes Potenciados por AI, haciendo que las actualizaciones de producto sean simples y rápidas con integración perfecta con GitHub y Jira.

Produce un vídeo instructivo de 60 segundos dirigido a desarrolladores de software y gestores de producto, demostrando cómo nuestro generador de notas de lanzamiento de AI se integra perfectamente con GitHub para aprovechar las capacidades de automatización. El estilo visual debe ser elegante y profesional, presentando grabaciones de pantalla de la integración junto con una voz en off autoritaria generada a través de la función de texto a vídeo de HeyGen.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo promocional de 90 segundos dirigido a líderes técnicos e ingenieros de DevOps, ilustrando cómo nuestro Generador de Notas de Lanzamiento de Producto ayuda a agilizar tus lanzamientos conectándose con Jira. Emplea un enfoque visual enérgico, estilo infografía, con superposiciones de texto dinámicas y una voz en off clara e informativa, mejorada por la generación de voz en off de HeyGen y subtítulos/captions automáticos.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo explicativo de 2 minutos para redactores técnicos y gestores de proyectos, detallando la eficiencia de los Resúmenes Potenciados por AI para la automatización de documentación. El estilo visual debe ser limpio y paso a paso, utilizando las plantillas y escenas de HeyGen y el amplio soporte de biblioteca de medios/stock para ilustrar la interfaz fácil de usar, acompañado de una narración calmada y precisa.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo de anuncio de 45 segundos para pequeños equipos de software y fundadores de startups, destacando la facilidad con la que puedes generar notas de lanzamiento y publicarlas como Notas de Lanzamiento Alojadas, especialmente con nuestro Plan Introductorio Gratuito. Adopta un estilo visual moderno e inspirador con animaciones vibrantes y un avatar de AI accesible, aprovechando el redimensionamiento de aspecto y exportaciones de HeyGen para la entrega multiplataforma.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Notas de Lanzamiento de AI

Transforma sin esfuerzo tus actualizaciones de producto en notas de lanzamiento claras y completas con automatización inteligente, asegurando que tu audiencia se mantenga informada.

1
Step 1
Seleccionar Integraciones
Conecta tus herramientas de gestión de proyectos preferidas, como Jira o GitHub, para recopilar automáticamente actualizaciones y datos relevantes para tus notas de lanzamiento.
2
Step 2
Generar Borrador
Aprovecha las capacidades de generación automática para redactar rápidamente tus notas de lanzamiento, resumiendo los cambios clave y nuevas características basadas en los datos conectados.
3
Step 3
Personalizar Contenido
Refina y edita el borrador generado por AI para alinearlo con la voz de tu marca y necesidades de comunicación específicas, utilizando una interfaz fácil de usar para ajustes sin complicaciones.
4
Step 4
Publicar Notas
Finaliza tus notas de lanzamiento y publícalas o expórtalas fácilmente como un registro de cambios completo a tus plataformas o audiencias deseadas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Promocionar Nuevas Características de Producto

.

Desarrolla anuncios de vídeo de alto impacto para comercializar efectivamente tus últimos lanzamientos y características de producto.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo aprovecha HeyGen la AI para una producción de vídeo eficiente?

HeyGen revoluciona la creación de vídeos utilizando avanzados avatares de AI y una potente funcionalidad de texto a vídeo. Esto permite a los usuarios transformar guiones en vídeos de calidad profesional de manera rápida y eficiente, agilizando drásticamente el flujo de trabajo de producción.

¿Qué controles de marca están disponibles para personalizar vídeos en HeyGen?

HeyGen ofrece amplios controles de marca para asegurar que tus vídeos se alineen perfectamente con tu identidad. Puedes incorporar fácilmente tu logotipo, ajustar esquemas de color e integrar medios específicos para mantener una presencia de marca consistente en todo tu contenido.

¿Puede HeyGen adaptar el contenido de vídeo para diferentes plataformas y tamaños de pantalla?

Sí, HeyGen proporciona un robusto redimensionamiento de aspecto y diversas opciones de exportación. Esta capacidad permite a los usuarios optimizar su contenido de vídeo para varias plataformas y dispositivos, asegurando el máximo impacto y accesibilidad para cada audiencia.

¿Qué elementos multimedia se pueden integrar en los vídeos creados con HeyGen?

HeyGen soporta una amplia gama de elementos multimedia, incluyendo acceso a una rica biblioteca de medios y contenido de stock. Además, los usuarios pueden utilizar la generación de voz en off integrada y subtítulos/captions automáticos para crear experiencias de vídeo dinámicas y atractivas sin esfuerzo.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo