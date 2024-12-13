Generador de Vídeos de Reclutamiento con IA: Crea Contenido de Contratación Atractivo

Revoluciona la adquisición de talento con vídeos de reclutamiento que detienen el desplazamiento, aprovechando poderosos avatares de IA para atraer a los mejores candidatos.

Crea un vídeo dinámico de 30 segundos que demuestre cómo los equipos de RRHH pueden revolucionar su proceso de contratación utilizando un generador de vídeos de reclutamiento con IA. Dirígete a profesionales de RRHH y reclutadores con un estilo visual rápido e inspirador que muestre clips vibrantes de la cultura de la empresa y una voz en off profesional y optimista. Destaca la eficiencia de usar las plantillas y escenas de HeyGen para producir rápidamente vídeos de reclutamiento que atraigan a los mejores talentos.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina un vídeo explicativo pulido de 45 segundos diseñado para especialistas en adquisición de talento y equipos de marketing, centrado en el poder de los vídeos de marca empleadora creados con IA. El estilo visual debe ser elegante y profesional, presentando diversos avatares de IA que introducen diferentes departamentos de la empresa, acompañados de una voz en off calmada y tranquilizadora. Demuestra cómo los avatares de IA de HeyGen ofrecen una personalización sin igual para representar perfectamente la identidad única de una marca.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo tutorial amigable de 60 segundos dirigido a propietarios de pequeñas y medianas empresas y reclutadores nuevos en la creación de vídeos, mostrando cómo un generador de vídeos con IA simplifica el proceso. Adopta un estilo visual accesible con gráficos animados atractivos y una voz en off entusiasta, haciendo que las características complejas parezcan sencillas. Enfatiza cómo los subtítulos automáticos de HeyGen aseguran el máximo alcance para los vídeos de reclutamiento en las plataformas de redes sociales.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo promocional dinámico de 30 segundos para creadores de contenido y gerentes de RRHH, ilustrando la transformación fluida de descripciones de trabajo en vídeos de reclutamiento cautivadores. El estilo visual debe ser moderno y enérgico, utilizando efectos de texto en pantalla vibrantes que transicionan a clips de vídeo profesionales, apoyados por una voz en off motivadora. Destaca la capacidad de HeyGen de convertir texto en vídeo desde un guion y la generación de voz en off de alta calidad, permitiendo una producción de contenido rápida sin necesidad de equipo de cámara.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funcionan los Generadores de Vídeos de Reclutamiento con IA

Crea fácilmente vídeos de reclutamiento atractivos y eleva tu marca empleadora con generación de vídeos impulsada por IA, atrayendo a los mejores talentos de manera eficiente.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Vídeo
Comienza escribiendo tu guion para el vídeo de reclutamiento. Enfócate en los mensajes clave para la adquisición de talento. Luego puedes usar tu guion para generar tu vídeo, ahorrando un tiempo significativo en la creación de vídeos.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de IA y Plantilla
Mejora tu mensaje eligiendo entre una diversa gama de avatares de IA realistas y plantillas profesionales. Estos elementos te ayudan a crear vídeos que detienen el desplazamiento y reflejan tu marca empleadora.
3
Step 3
Añade Personalización y Voz en Off
Personaliza aún más tu vídeo añadiendo los colores y el logo de tu marca. Genera voces en off atractivas para transmitir tu mensaje claramente, asegurando que tus vídeos de reclutamiento resuenen con los candidatos.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo
Finaliza tu vídeo de reclutamiento con IA generando subtítulos automáticos, luego expórtalo en varios formatos de relación de aspecto adecuados para plataformas como redes sociales. Esto hace que tus vídeos de marca empleadora sean accesibles e impactantes.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica la Incorporación y Formación de Candidatos

.

Desarrolla vídeos personalizados con IA para una incorporación fluida y un desarrollo continuo de habilidades, mejorando la retención y el compromiso de los nuevos empleados.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de reclutamiento?

HeyGen es un avanzado generador de vídeos de reclutamiento con IA que transforma guiones de texto en vídeos profesionales. Los usuarios pueden seleccionar entre una amplia gama de avatares de IA y generar voces en off realistas, simplificando significativamente el proceso de creación de vídeos para la adquisición de talento.

¿Puede HeyGen ayudar a mejorar nuestra marca empleadora a través de vídeos personalizados?

Absolutamente, HeyGen permite a las empresas crear vídeos de marca empleadora impactantes con amplias opciones de personalización. Puedes aprovechar plantillas predefinidas, integrar el logo y los colores de tu marca, y asegurar que cada vídeo refleje la cultura única de tu empresa.

¿Qué características hacen que el generador de vídeos con IA de HeyGen sea efectivo para atraer audiencias?

El generador de vídeos con IA de HeyGen está diseñado para producir vídeos que detienen el desplazamiento ofreciendo características como subtítulos automáticos y redimensionamiento versátil de la relación de aspecto. Esto asegura que tu contenido sea accesible y esté optimizado para varias plataformas, capturando la atención de la audiencia de manera efectiva.

¿Es fácil producir vídeos de alta calidad usando HeyGen sin experiencia previa?

Sí, HeyGen hace que la creación de vídeos profesionales sea accesible para todos, independientemente de la experiencia previa. Con herramientas intuitivas, una rica biblioteca de medios y una selección de avatares de IA, puedes producir rápidamente vídeos pulidos desde cero o utilizando plantillas preconstruidas.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo