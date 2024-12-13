Creador de vídeos de anuncios de reclutamiento con IA: Atrae al mejor talento
Crea descripciones de trabajo en vídeo de alto rendimiento que resuenen con los candidatos, aprovechando poderosos avatares de IA para un toque personalizado.
Desarrolla un vídeo dinámico de 45 segundos dirigido a propietarios de pequeñas y medianas empresas y coordinadores de contratación, demostrando la simplicidad de producir vídeos de reclutamiento profesionales. El estilo visual debe ser moderno y amigable, utilizando 'Texto a vídeo desde guion' para generar rápidamente descripciones de trabajo en vídeo atractivas. Incluye música de fondo animada y texto hablado claro para resaltar la facilidad de comunicar roles abiertos y la cultura de la empresa de manera efectiva.
Produce un vídeo de alta energía de 60 segundos para agencias de marketing y reclutadores de redes sociales, ilustrando cómo crear anuncios de contratación llamativos para varias plataformas. El estilo visual debe ser rápido y visualmente atractivo con cortes rápidos y texto en pantalla, incorporando 'Subtítulos/captions' para máxima accesibilidad y compromiso en campañas de reclutamiento en redes sociales. Una voz en off profesional y convincente debe guiar al espectador a través de los beneficios.
Diseña un vídeo elegante de 30 segundos para reclutadores corporativos y equipos de adquisición de talento, enfatizando el proceso simplificado de un creador de vídeos de IA. El estilo visual debe ser eficiente y limpio, destacando la facilidad de usar 'Plantillas y escenas' de HeyGen para producir rápidamente contenido de reclutamiento de alta calidad y mejorar la automatización del flujo de trabajo. El audio debe mantener un tono claro e instructivo, centrándose en la rapidez y efectividad.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea anuncios de reclutamiento de alto impacto.
Produce rápidamente anuncios de vídeo ganadores que atraigan a los mejores candidatos y mejoren tus esfuerzos de contratación.
Potencia el reclutamiento en redes sociales.
Genera fácilmente vídeos atractivos para redes sociales para ampliar tu alcance y atraer a posibles contrataciones donde pasan su tiempo.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de anuncios de reclutamiento con IA?
HeyGen te permite generar rápidamente vídeos de anuncios de reclutamiento con IA profesionales utilizando avanzados avatares de IA y tecnología de texto a vídeo, transformando tus guiones en narrativas visuales atractivas para tus campañas de anuncios de contratación.
¿Qué papel juegan los avatares de IA en la creación de vídeos de reclutamiento atractivos?
Los diversos avatares de IA de HeyGen dan vida a tus vídeos de reclutamiento, ofreciendo una forma dinámica y relatable de mostrar la cultura de tu empresa y mejorar tus vídeos de marca del empleador sin necesidad de actores o producción extensa.
¿Puede HeyGen ayudarme a crear anuncios de contratación de alta calidad rápidamente?
Absolutamente. HeyGen proporciona una plataforma intuitiva con plantillas de vídeo personalizables y voces en off profesionales, permitiéndote producir anuncios de vídeo ganadores para reclutamiento de manera eficiente y efectiva.
¿Cómo apoya HeyGen contenido diverso para reclutamiento y marca del empleador?
HeyGen te permite crear varios tipos de contenido, desde vídeos de marca del empleador atractivos y descripciones de trabajo en vídeo detalladas hasta contenido UGC impactante para reclutamiento en redes sociales, asegurando que tu mensaje llegue a los candidatos adecuados.