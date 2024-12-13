Generador de Vídeos de Anuncios de Reclutamiento con IA: Contrata Más Rápido y Mejor

Crea anuncios de reclutamiento convincentes al instante con avatares de IA realistas, mejorando la narrativa de tu marca empleadora y atrayendo a los candidatos de manera efectiva.

568/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo inspirador de 45 segundos dirigido a equipos de marketing y propietarios de pequeñas empresas que buscan mejorar sus esfuerzos de adquisición de talento. La estética visual debe ser atractiva y dinámica, con escenarios reales de candidatos prosperando en roles diversos, intercalados con avatares de IA pulidos que transmiten mensajes clave. La música de acompañamiento debe ser motivadora. Ilustra cómo los avatares de IA de HeyGen pueden representar una narrativa auténtica de la marca empleadora, haciendo que cada campaña de creador de vídeos de anuncios de IA sea impactante y personal.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo informativo de 60 segundos diseñado para equipos de comunicación corporativa explicando el poder de la IA en la creación de vídeos. La presentación visual debe ser clara y profesional, utilizando gráficos limpios y ejemplos de varias plantillas de anuncios de vídeo. Una generación de voz en off autoritaria y articulada debe guiar al espectador a través de las características, demostrando cuán rápidamente un generador de texto a vídeo puede producir contenido de alta calidad sin una producción extensa. El tono general debe ser educativo pero atractivo.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo conciso de 15 segundos perfecto para gestores de redes sociales y especialistas en adquisición de talento que buscan contenido rápido y compartible. Este vídeo debe presentar un estilo visual rápido con superposiciones de texto audaces y música de fondo enérgica, enfocándose en un único y poderoso mensaje de reclutamiento. Destaca cómo el eficiente generador de vídeos de IA de HeyGen permite una rápida creación de contenido, enfatizando la importancia de subtítulos prominentes para la visualización silenciosa en plataformas de redes sociales, haciendo que cada publicación sea instantáneamente accesible e impactante.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Anuncios de Reclutamiento con IA

Transforma sin esfuerzo tu mensaje de reclutamiento en anuncios de vídeo convincentes con tecnología de IA. Crea contenido atractivo y alineado con tu marca para atraer al mejor talento más rápido.

1
Step 1
Pega Tu Guion
Introduce tu mensaje de reclutamiento o descripción del puesto. Nuestro generador de texto a vídeo transforma tus palabras en una narrativa de vídeo dinámica, estableciendo la base para tu anuncio.
2
Step 2
Selecciona un Avatar de IA
Elige entre una amplia gama de avatares de IA para ser el presentador de tu anuncio. Esto da vida a tu guion con una entrega realista y humana, mejorando el compromiso.
3
Step 3
Añade Visuales y Branding
Mejora tu vídeo eligiendo entre nuestras plantillas y escenas profesionales. Personaliza con los colores y el logo de tu marca, luego integra medios de nuestra biblioteca para contar la historia de tu marca empleadora.
4
Step 4
Exporta y Distribuye
Finaliza tu anuncio eligiendo la relación de aspecto deseada y exportándolo para varias plataformas. Tu vídeo de reclutamiento profesional está ahora listo para llegar a tu audiencia objetivo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Narrativa de Marca Empleadora Convincente

.

Crea vídeos inspiradores que muestren la cultura y los valores de tu empresa, involucrando efectivamente a los candidatos potenciales.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de anuncios de vídeo con IA?

HeyGen simplifica la producción de anuncios de vídeo con IA transformando guiones en anuncios de vídeo profesionales con avatares de IA fotorrealistas y capacidades avanzadas de generador de texto a vídeo, perfectos para campañas en redes sociales.

¿Puede HeyGen ayudar en el desarrollo de vídeos de narrativa de marca empleadora únicos?

Sí, HeyGen permite una narrativa de marca empleadora convincente a través de avatares de IA personalizados y automatización creativa. Puedes utilizar plantillas de anuncios de vídeo y guiones personalizados para mostrar tu marca de manera efectiva.

¿Qué tipo de avatares de IA ofrece HeyGen para la creación de anuncios de vídeo?

HeyGen ofrece una amplia gama de avatares de IA, incluidos cabezas parlantes realistas, que puedes usar para tus necesidades de generador de anuncios de reclutamiento. Estos avatares de IA dan vida a tu guion, mejorando la producción de tu anuncio con presentadores profesionales.

¿Qué tan eficiente es el generador de texto a vídeo de HeyGen para la producción rápida de anuncios?

El generador de texto a vídeo de HeyGen es excepcionalmente eficiente, permitiendo a los usuarios convertir rápidamente cualquier guion en contenido de vídeo de alta calidad. Esta tecnología de IA acelera significativamente los procesos de producción de anuncios y automatización creativa para todas tus campañas.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo