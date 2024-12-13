Creador de videos AI para listados inmobiliarios: Crea videos profesionales de propiedades
Crea recorridos en video profesionales en minutos sin complicaciones. Nuestra función de Texto a video desde guion hace que la producción de video rápida sea sencilla.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Diseña un recorrido en video fotorrealista de 45 segundos adaptado para profesionales inmobiliarios que comercializan propiedades de lujo. El video debe tener un estilo visual sofisticado y cinematográfico con música elegante, utilizando los avatares de AI de HeyGen para presentar los detalles de la propiedad e incorporando la marca personalizada de manera fluida para una sensación premium.
Produce un reel de 15 segundos diseñado para captar la atención de los comercializadores inmobiliarios y aumentar el compromiso en redes sociales para un nuevo listado. El estilo visual debe ser dinámico y vertical, con cortes rápidos y audio de fondo pegajoso, con subtítulos automáticos de HeyGen para asegurar accesibilidad e impacto en plataformas como Instagram, haciéndolo ideal para un consumo rápido.
Genera un video destacado de 60 segundos de una propiedad utilizando el creador de videos de listados inmobiliarios AI, perfecto para profesionales inmobiliarios que no requieren filmación. El video debe adoptar un estilo visual narrativo informativo y detallado, complementado por un texto a video cálido y acogedor desde el guion que explique cada habitación, y aprovechando el soporte de biblioteca de medios/stock para mejorar fotos estáticas en una presentación atractiva para compradores potenciales.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Anuncios de Listados de Propiedades de Alto Impacto.
Genera anuncios de video atractivos para listados inmobiliarios rápidamente para atraer y convertir a más compradores potenciales.
Produce Recorridos de Propiedades Atractivos para Redes Sociales.
Crea sin esfuerzo videos cortos cautivadores para redes sociales para aumentar la visibilidad y el compromiso de las propiedades.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear videos inmobiliarios profesionales?
El Generador de Videos AI de HeyGen para Listados Inmobiliarios te permite producir videos de calidad profesional rápidamente. Puedes aprovechar plantillas predefinidas, subir fotos y personalizar texto y música para crear videos cinematográficos inmersivos que atraigan a más compradores.
¿Elimina HeyGen la necesidad de filmación tradicional en la producción de videos inmobiliarios?
Sí, HeyGen simplifica la creación de videos inmobiliarios. Con nuestra plataforma, puedes transformar imágenes estáticas en recorridos en video dinámicos, eliminando la necesidad de filmación tradicional y experiencia extensa en edición de video.
¿Puedo personalizar la marca y el estilo de mis videos de marketing inmobiliario con HeyGen?
Absolutamente. HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote personalizar el estilo y formato de tu video, incluyendo logotipos, colores y plantillas predefinidas, para asegurar que tus videos de listados de propiedades reflejen la identidad única de tu marca.
¿Cuáles son las capacidades de salida de HeyGen para recorridos en video profesionales?
HeyGen te permite descargar videos terminados en varios formatos de aspecto, optimizados para distribución multiplataforma. Crea fácilmente reels que capturen la atención y recorridos en video profesionales para compartir en redes sociales y plataformas MLS, alcanzando efectivamente a una audiencia más amplia.