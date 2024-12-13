Creador de videos AI para listados inmobiliarios: Crea videos profesionales de propiedades

Crea recorridos en video profesionales en minutos sin complicaciones. Nuestra función de Texto a video desde guion hace que la producción de video rápida sea sencilla.

374/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un recorrido en video fotorrealista de 45 segundos adaptado para profesionales inmobiliarios que comercializan propiedades de lujo. El video debe tener un estilo visual sofisticado y cinematográfico con música elegante, utilizando los avatares de AI de HeyGen para presentar los detalles de la propiedad e incorporando la marca personalizada de manera fluida para una sensación premium.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un reel de 15 segundos diseñado para captar la atención de los comercializadores inmobiliarios y aumentar el compromiso en redes sociales para un nuevo listado. El estilo visual debe ser dinámico y vertical, con cortes rápidos y audio de fondo pegajoso, con subtítulos automáticos de HeyGen para asegurar accesibilidad e impacto en plataformas como Instagram, haciéndolo ideal para un consumo rápido.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un video destacado de 60 segundos de una propiedad utilizando el creador de videos de listados inmobiliarios AI, perfecto para profesionales inmobiliarios que no requieren filmación. El video debe adoptar un estilo visual narrativo informativo y detallado, complementado por un texto a video cálido y acogedor desde el guion que explique cada habitación, y aprovechando el soporte de biblioteca de medios/stock para mejorar fotos estáticas en una presentación atractiva para compradores potenciales.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo funciona el Creador de Videos AI para Listados Inmobiliarios

Transforma sin esfuerzo fotos de propiedades en recorridos en video profesionales que cautivan a los compradores y mejoran tus listados, todo sin filmación.

1
Step 1
Sube tus Fotos de la Propiedad
Comienza subiendo tus imágenes de alta calidad de la propiedad. Nuestra plataforma utiliza AI para analizar tus fotos y sugerir plantillas predefinidas apropiadas, ayudándote a crear videos inmobiliarios impresionantes rápidamente.
2
Step 2
Añade Detalles Atractivos del Listado
Mejora tu video añadiendo información clave de la propiedad. Utiliza nuestra función de Texto a video desde guion para incluir descripciones y destacados atractivos para cada sección de tus videos de listados de propiedades.
3
Step 3
Aplica tu Marca Personalizada
Personaliza tu video para reflejar la identidad de tu marca. Aplica tu marca personalizada, incluyendo tu logotipo y colores de marca, asegurando que tus recorridos en video profesionales sean consistentes y memorables.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Video
Una vez finalizado, exporta tu video generado por AI en varios formatos adecuados para cualquier plataforma. Aprovecha el redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto para compartir sin problemas tus videos inmobiliarios en redes sociales y plataformas MLS.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra el Éxito del Agente y Testimonios

.

Desarrolla videos profesionales que destaquen ventas exitosas y testimonios de clientes para generar confianza y atraer nuevos clientes.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear videos inmobiliarios profesionales?

El Generador de Videos AI de HeyGen para Listados Inmobiliarios te permite producir videos de calidad profesional rápidamente. Puedes aprovechar plantillas predefinidas, subir fotos y personalizar texto y música para crear videos cinematográficos inmersivos que atraigan a más compradores.

¿Elimina HeyGen la necesidad de filmación tradicional en la producción de videos inmobiliarios?

Sí, HeyGen simplifica la creación de videos inmobiliarios. Con nuestra plataforma, puedes transformar imágenes estáticas en recorridos en video dinámicos, eliminando la necesidad de filmación tradicional y experiencia extensa en edición de video.

¿Puedo personalizar la marca y el estilo de mis videos de marketing inmobiliario con HeyGen?

Absolutamente. HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote personalizar el estilo y formato de tu video, incluyendo logotipos, colores y plantillas predefinidas, para asegurar que tus videos de listados de propiedades reflejen la identidad única de tu marca.

¿Cuáles son las capacidades de salida de HeyGen para recorridos en video profesionales?

HeyGen te permite descargar videos terminados en varios formatos de aspecto, optimizados para distribución multiplataforma. Crea fácilmente reels que capturen la atención y recorridos en video profesionales para compartir en redes sociales y plataformas MLS, alcanzando efectivamente a una audiencia más amplia.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo