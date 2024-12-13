Generador de Vídeos de Listados Inmobiliarios con IA

Transforma fotos de propiedades en vídeos de marketing profesionales con producción rápida de vídeos usando plantillas personalizables.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo convincente de 60 segundos dirigido a agencias inmobiliarias que buscan elevar su marca con vídeos de calidad profesional. La estética visual debe ser refinada y de alta gama, utilizando movimientos de cámara suaves y tomas de propiedades lujosas, acompañadas de música de fondo calmante y aspiracional. Destaca las extensas plantillas y escenas de HeyGen, demostrando cómo simplifican la creación de contenido de marketing pulido para diversos listados.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo ágil de 30 segundos para comercializadores inmobiliarios y gestores de redes sociales, ilustrando cómo HeyGen facilita casas abiertas virtuales atractivas para campañas en redes sociales. Emplea un estilo visual dinámico y optimizado para móviles con recorridos de propiedades brillantes y acogedores, acompañado de una pista musical moderna y animada. Muestra el poder del cambio de tamaño y exportación de relación de aspecto de HeyGen para optimizar el contenido de vídeo para varias plataformas sociales sin esfuerzo.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo inspirador de 50 segundos dirigido a agentes individuales y pequeñas empresas inmobiliarias, enfatizando la conveniencia del software de foto a vídeo con IA donde no se requiere filmación. La presentación visual debe ser brillante y alentadora, con transiciones fluidas entre fotos fijas de propiedades transformadas en segmentos de vídeo dinámicos, con un tono de audio cálido y acogedor. Ilustra cómo los avatares de IA de HeyGen pueden narrar los aspectos destacados de las propiedades, añadiendo un toque personalizado sin necesidad de un presentador físico.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Listados Inmobiliarios con IA

Transforma rápidamente tus fotos y detalles de propiedades en impresionantes recorridos en vídeo profesionales con una plataforma de vídeo impulsada por IA, mejorando tus listados y atrayendo a más compradores.

1
Step 1
Sube Tus Fotos y Detalles del Listado
Comienza subiendo fotos de alta calidad de tu propiedad. Proporciona detalles y descripciones clave del listado que formarán la base de tus vídeos de calidad profesional.
2
Step 2
Selecciona una Plantilla Profesional
Elige entre una variedad de plantillas profesionalmente diseñadas y personalizables optimizadas para vídeos inmobiliarios. Estas plantillas integran tus fotos y texto subidos de manera fluida.
3
Step 3
Aplica Tu Marca y Estilo
Personaliza tu vídeo aplicando el logo, colores y fuente preferida de tu marca usando controles de personalización de marca. Mejora el atractivo visual con movimientos de cámara suaves y superposiciones de texto atractivas.
4
Step 4
Genera y Comparte Tu Vídeo
Con todo en su lugar, genera tu vídeo de listado inmobiliario con IA en minutos. Expórtalo en varios formatos de relación de aspecto para una rápida producción de vídeos, listo para campañas en redes sociales, casas abiertas virtuales o tu sitio web.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Propiedades con Recorridos en Vídeo Atractivos

Transforma fotos de propiedades en vídeos inmobiliarios profesionales y atractivos para casas abiertas virtuales y recorridos.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen transformar listados inmobiliarios en vídeos de marketing atractivos?

HeyGen funciona como un generador de vídeos de listados inmobiliarios con IA, permitiéndote crear vídeos de calidad profesional para tus propiedades sin necesidad de filmación. Utiliza plantillas personalizables para transformar rápidamente tus listados en vídeos de marketing atractivos.

¿Puedo usar fotos existentes para crear vídeos inmobiliarios con HeyGen?

¡Absolutamente! HeyGen es un potente software de foto a vídeo con IA que te permite subir fotos de tus listados inmobiliarios y convertirlas en vídeos dinámicos. Esto asegura una rápida producción de vídeos para todas tus necesidades de marketing de propiedades.

¿Qué opciones creativas ofrece HeyGen para personalizar mis vídeos de marketing inmobiliario?

HeyGen ofrece amplias opciones creativas para personalización de marca, permitiéndote incorporar tu logo y colores preferidos en vídeos de calidad profesional. Aprovecha nuestras plantillas personalizables para producir contenido único para casas abiertas virtuales y campañas en redes sociales.

¿Cómo facilita HeyGen la producción de vídeos de marketing inmobiliario de alta calidad?

HeyGen es una plataforma de vídeo impulsada por IA que simplifica la creación de vídeos, actuando como un eficiente creador de vídeos inmobiliarios. Con características como avatares de IA, texto a vídeo desde guion y locuciones generadas automáticamente, puedes lograr resultados profesionales con movimientos de cámara suaves sin esfuerzo.

