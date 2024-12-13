Desbloquea la Eficiencia Gubernamental con el Generador de IA para el Sector Público

Empodera a los servidores públicos con IA generativa para una creación de contenido más rápida. Convierte guiones en vídeos atractivos para mejorar la prestación de servicios públicos.

Produce un vídeo explicativo conciso de 1 minuto diseñado para líderes del sector público y equipos de innovación, ilustrando cómo la automatización de servicios públicos a través de la IA generativa puede impulsar una transformación digital significativa. Este vídeo debe presentar un estilo visual moderno, profesional y optimista, complementado por una voz en off clara y autoritaria, fácilmente creada utilizando la función de Texto a vídeo de HeyGen para articular ideas complejas de manera efectiva.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo de 90 segundos dirigido a especialistas en comunicación gubernamental y equipos de relaciones públicas, demostrando cómo superar las barreras de comunicación aprovechando la IA para el soporte multilingüe en el alcance del sector público. El estilo visual debe ser atractivo y empático, mostrando comunidades diversas, acompañado de una voz amigable y clara y subtítulos generados por HeyGen para máxima accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo de liderazgo de pensamiento de 2 minutos dirigido a responsables de políticas, oficiales de seguridad informática y departamentos legales dentro del sector público, profundizando en los aspectos críticos del desarrollo responsable de la IA y marcos de gobernanza robustos. El vídeo necesita un estilo visual serio, informativo y confiable, incorporando visualizaciones de datos y presentando un avatar experto de IA de HeyGen para transmitir información compleja con gravedad y autoridad.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña una guía rápida de 45 segundos para servidores públicos, especialmente aquellos nuevos en herramientas de IA, mostrando casos de uso simples de IA para la creación eficiente de contenido dentro del sector público. Este vídeo debe adoptar un enfoque visual instructivo, alentador y paso a paso, acompañado de una voz clara y de apoyo, utilizando efectivamente las diversas Plantillas y escenas de HeyGen para simplificar el proceso de aprendizaje.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de IA para el Sector Público

Crea sin esfuerzo contenido digital impactante para las comunicaciones gubernamentales y la prestación de servicios públicos, transformando la forma en que los servidores públicos se relacionan con los ciudadanos.

1
Step 1
Crea Tu Mensaje de Servicio Público
Comienza introduciendo tu guion para generar contenido de vídeo atractivo. Nuestra capacidad de Texto a vídeo desde guion transforma eficientemente tu texto en narrativas visuales, agilizando la creación de contenido para comunicaciones efectivas en el sector público.
2
Step 2
Selecciona Tu Presentador de IA y Marca
Elige entre una amplia gama de avatares de IA para representar tu mensaje, haciéndolo más relatable para los servidores públicos. Personaliza con la marca de tu organización para asegurar la consistencia y construir confianza en tu presencia digital.
3
Step 3
Añade Soporte Multilingüe y Accesibilidad
Expande tu alcance utilizando la generación de voz en off en múltiples idiomas. Incorpora subtítulos y captions precisos para asegurar que tu mensaje tenga soporte multilingüe y sea accesible para una audiencia diversa, superando las barreras de comunicación en la prestación de servicios.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Contenido
Finaliza tu vídeo pulido y expórtalo en varios formatos de aspecto adecuados para diferentes plataformas del sector público. Este despliegue sin fisuras apoya la transformación digital, permitiendo una mayor difusión de información crucial y la automatización de servicios públicos.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Vídeos de Concienciación Pública Impactantes

Produce eficientemente vídeos para redes sociales que difundan información pública crucial, anuncios y campañas de concienciación a los ciudadanos.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede la IA generativa de HeyGen mejorar la comunicación para el sector público?

HeyGen aprovecha la avanzada IA generativa para transformar guiones de texto en vídeos atractivos con avatares de IA realistas, mejorando significativamente la eficiencia en la creación de contenido para los servidores públicos. Esta capacidad ayuda a las agencias gubernamentales a superar las barreras de comunicación y acelerar sus iniciativas de transformación digital.

¿Qué capacidades técnicas ofrece HeyGen para automatizar la producción de vídeos de servicio público?

HeyGen proporciona capacidades técnicas integrales, incluyendo la conversión de texto a vídeo con avatares de IA, generación automática de voz en off y subtítulos integrados. Estas características agilizan la automatización de tareas para crear contenido educativo o informativo, apoyando diversos casos de uso de IA en la prestación de servicios públicos.

¿HeyGen admite la creación de contenido de vídeo multilingüe para el alcance gubernamental?

Sí, HeyGen permite a las organizaciones gubernamentales producir contenido de vídeo con avatares de IA en múltiples idiomas, haciendo que la prestación de servicios públicos sea más accesible e inclusiva. Esta característica es crucial para abordar comunidades diversas y mejorar la automatización general de los servicios públicos.

¿Cómo ayuda HeyGen a mantener la consistencia de marca para los vídeos oficiales del gobierno?

HeyGen ofrece potentes controles de marca, permitiendo a las entidades del sector público integrar sin problemas sus logotipos oficiales, colores y otros elementos de marca en los vídeos generados por IA. Esto asegura que todo el contenido mantenga una apariencia profesional, apoyando el desarrollo responsable de la IA dentro de una estrategia unificada de transformación digital.

