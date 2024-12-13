Creador de Vídeos de Recorridos de Propiedades con IA para Anuncios Impresionantes

Genera vídeos inmobiliarios cautivadores y recorridos virtuales a partir de tus fotos al instante con generación de voz en off impulsada por IA.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Para profesionales inmobiliarios y gestores de propiedades ocupados, crea un vídeo informativo de 45 segundos que transforme sin esfuerzo las fotos de propiedades en recorridos virtuales dinámicos, eliminando la tediosa edición. Este vídeo limpio y moderno con música de fondo animada y narración clara utilizaría la funcionalidad de texto a vídeo de HeyGen desde el guion, permitiéndote crear rápidamente vídeos inmobiliarios atractivos que destaquen características clave y atraigan a posibles inquilinos o compradores.
Prompt de Ejemplo 2
Impulsa tu presencia en redes sociales con un vídeo destacado de propiedades de 30 segundos, perfecto para nuevos agentes inmobiliarios que buscan un compromiso viral. Este clip rápido y visualmente atractivo, con música de moda y texto en pantalla, puede producirse rápidamente utilizando las diversas plantillas y escenas de HeyGen, haciendo que la creación de impresionantes vídeos de propiedades impulsados por IA sea simple e impactante, alcanzando instantáneamente a una audiencia más amplia.
Prompt de Ejemplo 3
Empodera a los corredores de bienes raíces y equipos de marketing para optimizar sus listados MLS con un vídeo profesional de 50 segundos que muestre los puntos de venta únicos de una propiedad. Este vídeo elegante y autoritario, complementado con música de fondo tranquila y utilizando los subtítulos/captions de HeyGen para accesibilidad, ofrece una manera eficiente de generar vídeos de recorridos inmobiliarios de alta calidad con IA, asegurando que cada detalle se transmita de manera clara y profesional a los clientes potenciales.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos de Recorridos de Propiedades con IA

Transforma sin esfuerzo tus fotos de propiedades en recorridos de vídeo profesionales y atractivos usando IA para impresionar a los compradores y elevar tu marketing inmobiliario.

1
Step 1
Sube Tus Fotos
Comienza subiendo tus fotos de propiedades y planos. Nuestra plataforma admite varios formatos, facilitando el inicio de tu proyecto de 'software de foto a vídeo con IA para bienes raíces'.
2
Step 2
Genera Tu Vídeo
Utiliza nuestras capacidades de creación de vídeo impulsadas por IA. Introduce los detalles de tu propiedad o selecciona entre 'plantillas y escenas' predefinidas para redactar rápidamente una narrativa para tus vídeos de recorridos de propiedades.
3
Step 3
Personaliza Detalles
Mejora tu vídeo con toques profesionales. Añade una 'voz en off de IA' para guiar a los espectadores, aplica 'controles de branding' para consistencia y perfecciona tus 'recorridos cinematográficos' hasta la perfección.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Una vez satisfecho, exporta tus 'vídeos inmobiliarios' de alta calidad. Nuestra plataforma admite 'redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones', ideal para 'redes sociales' y listados MLS, mostrando tu propiedad de manera hermosa.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Presenta Historias de Éxito de Agentes

Muestra efectivamente ventas exitosas y testimonios de clientes con vídeos atractivos impulsados por IA, construyendo confianza y credibilidad.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen crear vídeos de recorridos de propiedades con IA atractivos?

HeyGen te permite transformar tus fotos de propiedades en impresionantes vídeos de recorridos de propiedades con IA. Nuestra plataforma aprovecha la IA para generar recorridos cinematográficos, haciendo que tus vídeos inmobiliarios destaquen para un marketing inmobiliario efectivo.

¿Cuál es el proceso de HeyGen para convertir fotos en vídeos inmobiliarios?

HeyGen simplifica la creación de vídeos de propiedades impulsados por IA permitiéndote subir fácilmente tus fotos. Nuestro software de foto a vídeo con IA para bienes raíces luego te guía para generar recorridos de vídeo dinámicos completos con voces en off profesionales de IA.

¿Ofrece HeyGen opciones de branding para vídeos de marketing inmobiliario?

Sí, la plataforma de vídeo con IA para bienes raíces de HeyGen incluye controles de branding completos. Puedes incorporar fácilmente tu logo, colores de marca y estilos consistentes para asegurar que todo tu contenido de marketing inmobiliario refleje la identidad profesional de tu agencia.

¿Por qué debería elegir HeyGen para mis vídeos de recorridos inmobiliarios con IA?

HeyGen simplifica la creación de vídeos de recorridos inmobiliarios con IA de alta calidad que cautivan a los compradores potenciales. Nuestra plataforma te ayuda a producir contenido de vídeo atractivo optimizado para listados MLS y redes sociales, mejorando significativamente la visibilidad y el atractivo de tu propiedad.

