Generador de vídeos de recorrido de propiedades por IA para el sector inmobiliario
Crea recorridos en vídeo profesionales a partir de tus anuncios inmobiliarios en minutos, con personalización de marca y generación de voz en off de alta calidad.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Para los profesionales del marketing inmobiliario que buscan aumentar el compromiso en redes sociales, un vídeo de recorrido profesional de 45 segundos es esencial, mostrando una estética visual de alta definición y atractiva, con un audio amigable y música de fondo. Da vida a tus anuncios inmobiliarios de manera cautivadora utilizando los avatares de IA de HeyGen y sus plantillas y escenas atractivas.
¿Eres un particular o una pequeña agencia nueva en la creación de vídeos de propiedades? Crea un vídeo informativo de 60 segundos sobre la propiedad con un estilo visual limpio y fácil de seguir y un audio explicativo y calmado. Eleva tus proyectos de fotos a vídeos aprovechando los subtítulos automáticos de HeyGen para resaltar claramente las características y detalles clave de la propiedad, asegurando claridad para cada espectador.
Las agencias y equipos inmobiliarios pueden desarrollar un sofisticado vídeo promocional de 30 segundos, enfatizando la personalización de la marca y una estética visual coherente, complementado con una voz en off autoritaria y un llamado a la acción convincente. Expande tu alcance de marketing inmobiliario utilizando el cambio de tamaño de aspecto y las exportaciones de HeyGen para adaptar sin problemas tu contenido de calidad profesional a diversas plataformas.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Genera Anuncios Inmobiliarios de Alto Rendimiento.
Crea rápidamente vídeos de propiedades por IA cautivadores para campañas pagadas, generando más clientes potenciales y mostrando anuncios de manera efectiva.
Crea Vídeos de Propiedades Atractivos para Redes Sociales.
Produce vídeos de recorrido por IA dinámicos optimizados para plataformas de redes sociales, aumentando la visibilidad y el compromiso de las propiedades.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de recorrido de propiedades por IA profesionales?
HeyGen permite a los agentes inmobiliarios generar sin esfuerzo vídeos de recorrido de propiedades por IA de calidad profesional directamente desde guiones de texto. Puedes utilizar avatares de IA realistas y personalización de marca para producir anuncios inmobiliarios atractivos que capturen la atención de los compradores de manera eficiente.
¿Qué opciones de personalización de marca están disponibles para los vídeos de propiedades creados con HeyGen?
HeyGen ofrece amplios controles de personalización de marca, permitiéndote incorporar tu logotipo, colores de marca y elementos únicos en tus vídeos de propiedades. Esto asegura que cada vídeo de recorrido inmobiliario mantenga una calidad profesional y coherente para tus esfuerzos de marketing inmobiliario.
¿Cómo facilita HeyGen la producción de vídeos inmobiliarios atractivos para redes sociales?
HeyGen simplifica la creación de vídeos inmobiliarios dinámicos para redes sociales convirtiendo tus guiones de texto en recorridos en vídeo atractivos. Aprovecha los avatares de IA, diversas plantillas y relaciones de aspecto optimizadas para asegurar que tus vídeos de propiedades destaquen en cualquier plataforma.
¿Qué papel juegan los avatares de IA en el generador de vídeos de propiedad por IA de HeyGen?
El generador de vídeos de propiedad por IA de HeyGen incorpora avatares de IA realistas para presentar tus vídeos de propiedades con un toque profesional y atractivo. Estos avatares pueden entregar tus guiones de voz en off, completos con subtítulos generados automáticamente, mejorando el impacto general de tus vídeos de recorrido inmobiliario.