Generador de Vídeos Promocionales por IA: Crea Promociones Impresionantes Rápidamente
Crea vídeos de marketing impactantes sin esfuerzo. Nuestro generador de vídeos promocionales por IA simplifica la producción con plantillas y escenas fáciles de usar.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Crea un promo de 45 segundos para profesionales de marketing y agencias, destacando a HeyGen como su creador de vídeos promocionales por IA de referencia para la generación rápida de contenido. La estética visual debe ser elegante y moderna, utilizando gráficos en movimiento dinámicos y una banda sonora contemporánea y rápida, demostrando versatilidad. Enfócate en aprovechar las extensas "Plantillas y escenas" de HeyGen para producir rápidamente vídeos promocionales de alta calidad en diversas campañas.
Desarrolla un vídeo de 60 segundos diseñado para marcas de comercio electrónico que lanzan nuevos productos, ilustrando cómo HeyGen eleva sus vídeos promocionales. El estilo debe ser sofisticado y centrado en el producto, con primeros planos de productos y una gama diversa de avatares de IA explicando los beneficios clave, todo con una voz en off clara y atractiva. Esta narrativa destacará la función de "Avatares de IA" de HeyGen, mostrando cómo añaden un toque profesional y humano a los vídeos de productos.
Genera un anuncio de 30 segundos para redes sociales dirigido a gestores de redes sociales que buscan crear vídeos de marketing cautivadores de manera eficiente. El estilo visual y de audio debe ser moderno y vibrante, incorporando música popular libre de derechos y superposiciones de texto animado llamativas. Este vídeo demostrará el poder de la "Biblioteca de medios/soporte de stock" de HeyGen para enriquecer vídeos promocionales con visuales dinámicos, haciendo que la creación de contenido para plataformas sociales sea sencilla.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Anuncios de Vídeo por IA de Alto Rendimiento.
Genera sin esfuerzo vídeos promocionales atractivos para diversas campañas, impulsando conversiones y mejorando la visibilidad de la marca en minutos.
Produce Promociones Atractivas para Redes Sociales.
Crea rápidamente anuncios de vídeo y clips para redes sociales, perfectos para aumentar el compromiso y alcanzar audiencias más amplias en cualquier plataforma.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos promocionales?
El generador de vídeos promocionales por IA de HeyGen agiliza todo el proceso, permitiendo a los usuarios crear vídeos promocionales cautivadores rápidamente. Con una interfaz intuitiva y guiones impulsados por IA, puedes dar vida a tu visión creativa sin esfuerzo.
¿Qué opciones de personalización ofrece HeyGen para contenido promocional específico de la marca?
HeyGen proporciona herramientas robustas de personalización de marca, permitiéndote añadir el logo de tu marca, ajustar colores e integrar tus propios activos de medios. Esto asegura que tus vídeos de marketing se alineen perfectamente con tus objetivos de reconocimiento de marca.
¿Puede HeyGen usarse para crear varios tipos de vídeos de marketing y redes sociales?
Absolutamente, HeyGen sirve como un versátil creador de vídeos promocionales por IA perfecto para generar anuncios de vídeo para redes sociales, vídeos de productos, vídeos explicativos y más. Adapta fácilmente tu contenido para diferentes canales de redes sociales con el cambio de tamaño de aspecto incorporado.
¿HeyGen admite funciones avanzadas como voces en off con sonido humano y visuales de IA?
Sí, HeyGen mejora tus vídeos promocionales con voces en off de alta calidad y sonido humano, y visuales de IA cautivadores. También puedes aprovechar los avatares de IA y las capacidades de texto a vídeo para enriquecer aún más tu producción creativa.