Un vídeo promocional de 30 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas ocupados, mostrando cómo HeyGen simplifica la creación de vídeos de marketing atractivos. El estilo visual debe ser brillante y optimista, con cortes rápidos de diversos negocios prosperando, acompañado de una voz en off alentadora y profesional. Este vídeo enfatizará la capacidad de HeyGen de "Texto a vídeo desde guion", ilustrando cómo las ideas se transforman fácilmente en vídeos promocionales pulidos por IA sin una producción extensa.

