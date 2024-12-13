Generador de Vídeos Promocionales con IA: Crea Vídeos Impresionantes Rápidamente

Aprovecha los avatares de IA para crear vídeos promocionales atractivos y seductores, perfectos para impulsar tu presencia en redes sociales y esfuerzos de marketing.

Crea un vídeo promocional dinámico de 30 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y profesionales del marketing, mostrando cómo el generador de vídeos promocionales de HeyGen simplifica la creación de vídeos atractivos. El estilo visual debe ser rápido y profesional, con "Plantillas y escenas" diversas que se adapten a varias industrias, acompañado de una banda sonora animada que transmita eficiencia y resultados.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vibrante vídeo de 45 segundos para redes sociales dirigido a creadores de contenido y gestores de redes sociales, destacando el poder de las capacidades de vídeo generativo de HeyGen. El vídeo debe adoptar una estética visual moderna y de tendencia, con una narración clara y atractiva generada por la función de "Generación de voz en off" de HeyGen, demostrando lo fácil que es producir contenido de alta calidad sin edición de audio compleja.
Prompt de Ejemplo 2
Produce una pieza promocional sofisticada de 60 segundos para negocios de comercio electrónico y creadores de cursos en línea, demostrando a HeyGen como un potente editor de vídeo con IA. Emplea un estilo visual limpio y atractivo, con "Avatares de IA" realistas que expliquen los beneficios del producto o los módulos del curso, con el guion convertido sin problemas a vídeo usando la funcionalidad de "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen, asegurando un tono cálido y persuasivo.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña una promoción de herramienta de marketing impactante de 30 segundos para especialistas en marketing digital y startups, enfatizando la versatilidad del generador de vídeos promocionales de HeyGen para publicar y compartir en línea. El estilo visual debe ser elegante y moderno, utilizando gráficos audaces y texto conciso, mientras se muestra la facilidad de uso de "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" para optimizar vídeos para diferentes plataformas, respaldado por una pista de audio confiada y autoritaria.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos Promocionales con IA

Genera vídeos promocionales atractivos de manera eficiente con nuestra herramienta impulsada por IA, transformando tus ideas en contenido visual atractivo en solo unos pocos pasos simples.

1
Step 1
Comienza con Tu Guion
Empieza introduciendo tus indicaciones de texto, y nuestra IA convertirá instantáneamente tus palabras en vídeo, aprovechando nuestra capacidad de texto a vídeo desde guion.
2
Step 2
Elige una Plantilla Visual
Selecciona de una rica biblioteca de plantillas y escenas impulsadas por IA para establecer rápidamente la estética y estructura de tu vídeo promocional.
3
Step 3
Mejora con Narraciones
Genera narraciones atractivas con sonido humano con nuestra avanzada generación de voz en off para narrar tu mensaje de manera clara y profesional.
4
Step 4
Optimiza y Comparte
Ajusta fácilmente tu vídeo con características como el redimensionamiento de relación de aspecto y luego exporta para publicar y compartir en línea a través de todas tus plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Historias de Éxito de Clientes

.

Transforma testimonios en potentes y atractivos vídeos con IA que generen confianza y demuestren el valor de tus ofertas.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos promocionales atractivos rápidamente?

HeyGen funciona como un "generador de vídeos promocionales con IA" intuitivo, permitiendo a los usuarios transformar "indicaciones de texto" o guiones simples en "vídeos promocionales atractivos". Con sus "plantillas impulsadas por IA" y capacidades de "vídeo generativo con IA", puedes producir eficientemente contenido de alta calidad que capte la atención.

¿Qué características hacen de HeyGen un editor de vídeo con IA avanzado para marketing?

HeyGen sirve como un "editor de vídeo con IA" integral, permitiéndote refinar tu contenido con precisión. Puedes aprovechar "avatares de IA" y generar "narraciones realistas con sonido humano", convirtiéndolo en una poderosa "herramienta de marketing" para la creación profesional de vídeos.

¿Puede HeyGen realmente automatizar la creación de guiones y visuales para vídeos en redes sociales?

Absolutamente. Las avanzadas "herramientas de vídeo con IA" de HeyGen simplifican todo el proceso, desde la generación de "guiones autogenerados impulsados por IA" hasta la selección de "plantillas y escenas" dinámicas. Esto permite la creación sin esfuerzo de "vídeos para redes sociales" pulidos directamente desde tu texto.

¿Cómo apoya HeyGen la marca y el compartir de contenido generado por IA?

HeyGen empodera a los usuarios con robustos "controles de marca", permitiéndote personalizar vídeos con tu logo y colores. Una vez completado, puedes "publicar y compartir en línea" sin problemas a través de varias plataformas, asegurando que tu contenido siempre luzca profesional con el apoyo de su extensa "biblioteca de medios/soporte de stock".

