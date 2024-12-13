Generador de Recorridos de Producto con IA para Demos Interactivas

Crea demos de producto atractivas sin esfuerzo con avatares de IA y voces en off. Nuestra herramienta no requiere codificación y admite personalización de marca, haciendo que la adopción del producto sea fluida.

Imagina un vídeo de 45 segundos, animado e informativo, diseñado para gestores de producto y especialistas en marketing, que muestre el poder de un generador de recorridos de producto con IA. Este vídeo debe presentar visuales claros que demuestren cómo los usuarios pueden crear demos interactivas atractivas sin necesidad de código, mejoradas con generación de voz en off para explicar las funcionalidades clave.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo profesional y atractivo de 60 segundos dirigido a equipos de ventas y gestores de éxito del cliente, destacando cómo las demos interactivas impulsan la adopción de productos e integran sin esfuerzo con los sistemas existentes. El estilo visual debe ser dinámico con texto en pantalla que refuerce el mensaje, todo impulsado por contenido convincente generado a través de texto a vídeo desde un guion.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de 30 segundos enérgico y fácil de entender para propietarios de pequeñas empresas y emprendedores, ilustrando la simplicidad de usar una extensión de Chrome para grabar y construir demos interactivas potenciadas por IA. Esta pieza aspiracional debe utilizar colores vibrantes y cortes rápidos, aprovechando plantillas y escenas pre-diseñadas para una creación rápida.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo pulido y sofisticado de 50 segundos dirigido a clientes empresariales y especialistas en branding, demostrando cómo personalizar y personalizar demos de producto con branding personalizado. El vídeo debe emplear transiciones suaves y presentar avatares de IA profesionales para transmitir experiencia y mostrar las capacidades de edición refinadas del generador.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funcionan los Generadores de Recorridos de Producto con IA

Aprende a crear demos interactivas sin esfuerzo con generadores de recorridos de producto con IA usando HeyGen.

1
Step 1
Crea tu Guion Base
Comienza redactando el guion para tu recorrido usando la función de texto a vídeo. Esto asegura que tu demo tenga una base sólida para las voces en off generadas por IA.
2
Step 2
Selecciona Elementos Interactivos
Elige entre plantillas y escenas que complementen tu producto. Los elementos interactivos guían a los usuarios sin problemas, destacando las características esenciales.
3
Step 3
Añade Rutas Ramificadas
Incorpora rutas ramificadas para ofrecer experiencias personalizadas. Esta función potenciada por IA permite a los usuarios explorar múltiples aspectos del producto en una sola demo.
4
Step 4
Aplica Branding Personalizado
Mejora tu demo con controles de branding, como logotipos y colores, para alinearla con la identidad de tu marca y elevar el reconocimiento del usuario.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Vídeos de Marketing de Producto Dinámicos

Transforma los recorridos de producto en vídeos de marketing cautivadores, generando rápidamente anuncios de alto rendimiento para mostrar características y atraer nuevos usuarios.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de recorridos de producto con IA?

HeyGen simplifica la creación de recorridos de producto con IA aprovechando las voces en off generadas por IA y una interfaz que no requiere codificación. Puedes grabar fácilmente tu pantalla, personalizar tus demos interactivas con branding personalizado y crear contenido atractivo rápidamente.

¿Puede HeyGen mejorar las demos de producto interactivas con personalización?

Sí, HeyGen te permite mejorar significativamente tus demos de producto interactivas con personalización. Puedes incorporar branding personalizado, añadir voces en off generadas por IA e incluso integrar rutas ramificadas para crear una experiencia verdaderamente personalizada para tu audiencia.

¿Qué herramientas ofrece HeyGen para construir demos interactivas?

HeyGen ofrece herramientas robustas para construir demos interactivas, incluyendo una extensión de Chrome y una aplicación de escritorio para grabar fácilmente tu producto. Luego puedes editar y personalizar tus demos con voces en off generadas por IA y controles de branding para asegurar la adopción del producto.

¿Cómo pueden las demos interactivas de HeyGen impulsar la adopción de productos?

Las demos interactivas de HeyGen proporcionan experiencias claras, atractivas y personalizadas que impulsan significativamente la adopción de productos. Al permitir que los usuarios exploren las características a su propio ritmo con demos interactivas potenciadas por IA, HeyGen asegura una mejor comprensión y compromiso.

