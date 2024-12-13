Generador de Recorridos de Producto con IA para Demos Interactivas
Crea demos de producto atractivas sin esfuerzo con avatares de IA y voces en off. Nuestra herramienta no requiere codificación y admite personalización de marca, haciendo que la adopción del producto sea fluida.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Desarrolla un vídeo profesional y atractivo de 60 segundos dirigido a equipos de ventas y gestores de éxito del cliente, destacando cómo las demos interactivas impulsan la adopción de productos e integran sin esfuerzo con los sistemas existentes. El estilo visual debe ser dinámico con texto en pantalla que refuerce el mensaje, todo impulsado por contenido convincente generado a través de texto a vídeo desde un guion.
Produce un vídeo de 30 segundos enérgico y fácil de entender para propietarios de pequeñas empresas y emprendedores, ilustrando la simplicidad de usar una extensión de Chrome para grabar y construir demos interactivas potenciadas por IA. Esta pieza aspiracional debe utilizar colores vibrantes y cortes rápidos, aprovechando plantillas y escenas pre-diseñadas para una creación rápida.
Crea un vídeo pulido y sofisticado de 50 segundos dirigido a clientes empresariales y especialistas en branding, demostrando cómo personalizar y personalizar demos de producto con branding personalizado. El vídeo debe emplear transiciones suaves y presentar avatares de IA profesionales para transmitir experiencia y mostrar las capacidades de edición refinadas del generador.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Acelera la Educación del Producto.
Escala eficazmente la formación de productos y la incorporación de usuarios para asegurar una comprensión más amplia y una adopción más rápida en audiencias globales.
Mejora el Compromiso y la Retención de Usuarios.
Impulsa un mayor compromiso y mejores tasas de retención para los usuarios del producto al ofrecer recorridos interactivos dinámicos y contenido de formación potenciado por IA.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de recorridos de producto con IA?
HeyGen simplifica la creación de recorridos de producto con IA aprovechando las voces en off generadas por IA y una interfaz que no requiere codificación. Puedes grabar fácilmente tu pantalla, personalizar tus demos interactivas con branding personalizado y crear contenido atractivo rápidamente.
¿Puede HeyGen mejorar las demos de producto interactivas con personalización?
Sí, HeyGen te permite mejorar significativamente tus demos de producto interactivas con personalización. Puedes incorporar branding personalizado, añadir voces en off generadas por IA e incluso integrar rutas ramificadas para crear una experiencia verdaderamente personalizada para tu audiencia.
¿Qué herramientas ofrece HeyGen para construir demos interactivas?
HeyGen ofrece herramientas robustas para construir demos interactivas, incluyendo una extensión de Chrome y una aplicación de escritorio para grabar fácilmente tu producto. Luego puedes editar y personalizar tus demos con voces en off generadas por IA y controles de branding para asegurar la adopción del producto.
¿Cómo pueden las demos interactivas de HeyGen impulsar la adopción de productos?
Las demos interactivas de HeyGen proporcionan experiencias claras, atractivas y personalizadas que impulsan significativamente la adopción de productos. Al permitir que los usuarios exploren las características a su propio ritmo con demos interactivas potenciadas por IA, HeyGen asegura una mejor comprensión y compromiso.